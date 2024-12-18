ВИДЕО | Ну дает! Выступлению эстонской певицы помешал обезумевший фанат: молодого человека пришлось силой увести со сцены

Певица Беатрис (21), которая часто выступает вместе со своим возлюбленным, рэпером AG (26), дала очередной концерт в минувшую субботу, 14 декабря, в Тарту.

Однако выступление пары поздним вечером было прервано неожиданным инцидентом, когда один из фанатов решил самовольно прыгнуть в центр внимания. Активный молодой человек выбежал на сцену с полотенцем, на котором было изображено лицо Беатрис и надпись „Беатрис, ты - моя любимая“. молодой человек успел несколько секунд постоять на сцене, закрыв собой рэпера AG, размахивая полотенцем, пока его не оттащил оттуда охранник.

Сам фанат явно гордился своим поступком, так как, похоже, кто-то из его знакомых снял его на камеру, а через день сам молодой человек поделился видео на своем аккаунте в TikTok. В подписи к видео он поблагодарил охранников.

Журнал Kroonika спросил у Беатрис, испугала ли ее эта ситуация или скорее позабавила.

„Скорее, это было забавно для всех нас на сцене, потому что сразу же привлекло внимание всей публики“, - сказала певица.

Молодого человека ненадолго выгнали из паба, но через некоторое время он смог вернуться обратно. „Охранник проделал хорошую работу, и гостю позволили вернуться в клуб после хорошего поведения“, - вспоминает Беатрис.

Певица говорит, что фанаты иногда устраивают подобные выходки. „Это точно был не первый и не последний раз, но точно самый смешной и запоминающийся из них, так как он стал вирусным в TikTok“, - усмехнулась она. Всего за один день видео набрало почти 60 000 просмотров.

Лизелла Беатрис Кирьютая (20 лет), выступающая под сценическим псевдоним Беатрис - ведущая прогноза погоды в передаче „Reporter“ и молодая певица. Еще учась в средней школе, она стала работать ведущей погоды и успевает быть собственным менеджером, а также искать спонсоров для своих музыкальных клипов.

Жизнь Беатрис кипит - в первой половине дня она учится в Таллиннском университете, а по вечерам встречает телезрителей Kanal 2 и рассказывает им, какой будет погода в Эстонии. Кроме того, не реже раза в неделю она приходит в один из ночных клубов Южной Эстонии, чтобы зажечь там под свои хиты „Siri“, „Õnne vahel“ и „La Vida Loca“. Ее музыкальные клипы набрали более 3,5 миллионов просмотров на YouTube.

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