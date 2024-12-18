„Рождественская сказка“ – в обновленном ночном клубе Privé пройдет самая большая рождественская вечеринка в городе
Вo вторник, 24 декабря, в канун самого светлого праздника Рождества, в обновленном ночном клубе Privé в Старом городе состоится вечеринка для ярких и искушенных ценителей клубной жизни – „Рождественская сказка“!
В эту волшебную ночь, когда большинство развлекательных заведений города закрыты, посетителей приглашают на незабываемый праздник!
Вас ждет:
Рождественская шоу-программа AS AGENCY
Самые горячие танцевальные, рождественские и новогодние хиты от DJ ValentineBlack и DJ Bell
Фееричные выступления гоу-гоу танцовщиц
Рождественская фотосессия с Дедом Морозом и Снегурочкой
Забудьте о повседневных делах и окунитесь в волшебный мир „Рождественской сказки“!
Вечеринка длится с 23:00 до 06:00.
NB! На дверях strong style & face control (вечерняя одежда!)
Билеты в ограниченном количестве по особо выгодной цене (до 22 декабря) в предварительной продаже в кассах Piletilevi или на портале GateMe.