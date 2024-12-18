Культура
18.12.2024, 19:00

„Рождественская сказка“ – в обновленном ночном клубе Privé пройдет самая большая рождественская вечеринка в городе

 
ФОТО: Erakogu

Вo вторник, 24 декабря, в канун самого светлого праздника Рождества, в обновленном ночном клубе Privé в Старом городе состоится вечеринка для ярких и искушенных ценителей клубной жизни – „Рождественская сказка“!

В эту волшебную ночь, когда большинство развлекательных заведений города закрыты, посетителей приглашают на незабываемый праздник!

Вас ждет:

  • Рождественская шоу-программа AS AGENCY

  • Самые горячие танцевальные, рождественские и новогодние хиты от DJ ValentineBlack и DJ Bell

  • Фееричные выступления гоу-гоу танцовщиц

  • Рождественская фотосессия с Дедом Морозом и Снегурочкой

Забудьте о повседневных делах и окунитесь в волшебный мир „Рождественской сказки“!

Вечеринка длится с 23:00 до 06:00.

NB! На дверях strong style & face control (вечерняя одежда!)

Билеты в ограниченном количестве по особо выгодной цене (до 22 декабря) в предварительной продаже в кассах Piletilevi или на портале GateMe.

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