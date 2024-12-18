ВИДЕО | Лежит под капельницей и с трудом дышит: Анна Седокова попала в больницу после суицида Яниса Тиммы

Анна Седокова столкнулась с тяжелой утратой — ее бывший супруг трагически ушел из жизни. Певица опубликовала видеообращение в слезах, находясь под капельницей.

32-летний баскетболист Янис Тимма был найден мертвым в московской гостинице, расположенной всего в трех километрах от дома Седоковой. По предварительным данным, причиной смерти стала асфиксия. В последние дни Тимма злоупотреблял алкоголем и, возможно, запрещенными веществами — детали происшествия еще предстоит установить следствию.

Ранее Анна записала видеообращение, где со слезами на лице обратилась к поклонникам за поддержкой: „Знаете, я всю жизнь не понимала, как люди, у которых происходит такое в жизни, могут записывать сторис… Но сейчас я очень сильно прошу, пожалуйста, у меня ребенок — он маленький, он ничего не должен знать… Вы не представляете, в каком аду я жила последние годы. Я должна просто уберечь своего ребенка от этой информации…“ — с трудом произнесла певица.

42-летняя Седокова тяжело переживает трагедию. Она опубликовала видео, где, не сдерживая слез, лежит под капельницей, уже не в силах что-либо сказать.

После трагического известия на бывшую солистку „ВИА Гры“ обрушилась волна критики. Некоторые пользователи обвинили ее в смерти экс-супруга. Известно, что в последнее время Тимма вел прямые эфиры, в которых плакал, пересматривая клипы с участием Седоковой. Также, по имеющимся данным, баскетболист на протяжении месяца шантажировал Анну, угрожая покончить с собой, если она не вернется к нему.

Напомним, что бездыханное тело спортсмена было обнаружено в ночь на 17 декабря в подъезде хостела. На экране его телефона была высвечена просьба позвонить Анне по указанному номеру.

Отношения Яниса и Анны длились около четырех лет. Пара официально развелась чуть более недели назад, но их союз всегда был непростым: они неоднократно расходились и снова сходились. Анна признавалась, что ей тяжело отпустить любимого человека, и часто говорила о своих чувствах к спортсмену. Тимма относился к сыну Седоковой, Гектору, как к родному — совсем недавно он присутствовал на утреннике в детском саду, где семилетний мальчик участвовал в спектакле на английском языке.

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