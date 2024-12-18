ВИДЕО | Хит Адель может исчезнуть со стримингов: что произошло

Британскую певицу Адель обвиняют в плагиате. Ее хит Million Years Ago якобы повторяет композицию бразильского музыканта Тониньо Жераеса. Об этом пишет Guardian.

Песня Адель даже может исчезнуть со стриминговых площадок из-за этого инцидента. Суд в Бразилии постановил изъять композицию британской артистки во всем мире. Обвинения в плагиате выдвинул бразильский композитор Тониньо Жераес.

Адвокат музыканта Фредимио Тротта говорит, что песня Million Years Ago, релиз которой был в 2015 году, является плагиатом классической самбы Mulheres бразильского певца Мартиньо да Вилы, для которой Тониньо Жераес написал музыкальное сопровождение.

Кроме изъятия песни, истцы хотят за невыплату роялти от Адель 160 тысяч долларов морального ущерба и авторские права на песню.

„Это знаковая композиция для бразильской музыки, которую часто копировали для создания успешных международных хитов“, — говорит адвокат.

Бразильский суд требует у компаний Sony и Universal изъять песню британской знаменитости во всем мире. За невыполнение решения бразильским дочерним компаниям Sony и Universal, а также лейблам Адель грозит штраф в размере 8 тысяч долларов.

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