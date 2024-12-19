Лучшие сериалы Netflix 2024 года

Сначала были Дафна и герцог. Затем появились Кейт, Энтони, королева Шарлотта и Георг III. Теперь, в третьем сезоне, любимая адаптация любовных романов Джулии Куинн от Шондалэнда представляет нам историю любви Пенелопы и Колина, самый долго играющий роман на данный момент — она пылала по нему с первого сезона! Колину Бриджертону потребовалось путешествие по всему миру, чтобы загореться и осознать, какая замечательная девушка у него дома. К счастью, к концу первой части он показал ей свою глубокую, проницательную привязанность в сцене в карете, которая разгорячила и обеспокоила фанатов.

В частности, Эдвин Пейн (Джордж Рекстрю) и Чарльз Роуленд (Джейден Реври) — странная пара: первый — ученик подготовительной школы 1918 года, второй — панк 1989 года. Но вместе — с помощью приятеля-экстрасенса Кристал Пэлас (Кассиус Нельсон) и исключительно больного соседа Нико Сасаки (Юю Китамура) — они раскрывают дела, которые живые не могут. В то время как каждый эпизод следует за моделью монстра недели „Баффи — истребительница вампиров“, в общей сюжетной линии пара уклоняется от Смерти (Кирби Хауэлл-Батист из „Песочного человека“), сражается в остроумии с озорным Королем кошек (Лукас Гейдж), сражаясь жестокая ведьма, известная как Эстер Финч (Дженн Лайон), и борющаяся со своими сбивающими с толку подростковыми стремлениями. Если вам нравятся подростковые драмы с оттенком виселичного юмора и множеством сверхъестественного хаоса, вы насладитесь этим очаровательно жутким сериалом.

Основанная на серии комиксов Нила Геймана и Мэтта Вагнера, идея „Детективов мертвецов“ говорит сама за себя: два призрака-подростка раскрывают преступления.

Близится время праздничных декабрьских вечеров, а это означает, что пора выбрать парочку хороших сериалов, которые смогут разнообразить рождественский и новогодний столы и сделать праздники более яркими, даже если не удастся пойти в гости или пригласить компанию к себе. Собрали лучшие сериалы стриминга Netflix за 2024 год, по мнению редакторов портала mashable.

Вторая часть бросает этих влюбленных в объятия друг друга посреди новой драмы. И мы здесь каждую минуту, потому что Никола Кофлан — наша королева. По общему признанию, в этом сезоне есть и другие сюжетные линии: некоторые острые, некоторые сбивающие с толку скучные, а есть и вегетарианец, который заслуживает лучшего!

„Аватар: Последний маг воздуха“

После того, как в 2010 году экранизация „Аватара: Легенда об Аанге“ М. Найта Шьямалана поразила фанатов, можно было сомневаться в перезагрузке Netflix мастерского мультсериала Nickelodeon. И результаты шоураннера Альберта Кима, по общему признанию, были неоднозначными. Как написала Белен Эдвардс в своем вдумчивом обзоре первого сезона: „Аватар: Легенда об Аанге“, словно разрываясь между своими предшественниками, чередует высокие взлеты и падения, оба из которых проистекают из выбора адаптации, который варьируется от свежего и захватывающего до скучного и сбивающего с толку.“

К сожалению, этот сериал с живыми актерами, по-видимому, нацеленный на поклонников оригинала, лишился большей части сложности своих самых убедительных героев. Но он также создал любопытные новые интерпретации прошлого канона и предложил множество боевых сцен и переосмысленных монстров, которые, несомненно, были захватывающими.

„Эрик“

Если вы скучаете по временам Шерлока, когда Бенедикт Камбербэтч был задумчивым мизантропом, выполнявшим миссию по раскрытию запутанного дела, вам стоит посмотреть Эрика.