18.12.2024, 16:00
В чем смысл? Правительство тратит миллионы евро, чтобы зарубежные киностудии снимали в Эстонии Беларусь(8)
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Ежегодно Эстония платит миллионы евро иностранным кинокомпаниям за организацию съемок в нашей стране. К сожалению, сложившаяся практика показывает, что деньги используются не для привлечения иностранных туристов и рекламы нашей прекрасной природы, истории и средневековых городов, а для съемок погонь и взрывов в сценах, которые затем будут представлены как происходящее в Беларуси или Украине.
Самый свежий пример: в сентябре в Таллинне снова перекрывали Лаагна теэ, Пярнуское шоссе, улицу Крейцвальди, часть Нымме и мызу Колга, чтобы студии Paramount+ и Showtime могли провести съемки шпионского триллера „Агентство“. Продюсерами фильма выступили Джордж Клуни и Грант Хеслов, в главной роли - Майкл Фассбендер.
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