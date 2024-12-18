В чем смысл? Правительство тратит миллионы евро, чтобы зарубежные киностудии снимали в Эстонии Беларусь

Ежегодно Эстония платит миллионы евро иностранным кинокомпаниям за организацию съемок в нашей стране. К сожалению, сложившаяся практика показывает, что деньги используются не для привлечения иностранных туристов и рекламы нашей прекрасной природы, истории и средневековых городов, а для съемок погонь и взрывов в сценах, которые затем будут представлены как происходящее в Беларуси или Украине.