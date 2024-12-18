Кино
18.12.2024, 16:00

В чем смысл? Правительство тратит миллионы евро, чтобы зарубежные киностудии снимали в Эстонии Беларусь

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Таллинн или Минск? В сценах кинофильма „Агентство“ нет ни намека на Эстонию.
Таллинн или Минск? В сценах кинофильма „Агентство“ нет ни намека на Эстонию.
ФОТО: Lugeja foto

Ежегодно Эстония платит миллионы евро иностранным кинокомпаниям за организацию съемок в нашей стране. К сожалению, сложившаяся практика показывает, что деньги используются не для привлечения иностранных туристов и рекламы нашей прекрасной природы, истории и средневековых городов, а для съемок погонь и взрывов в сценах, которые затем будут представлены как происходящее в Беларуси или Украине.

Самый свежий пример: в сентябре в Таллинне снова перекрывали Лаагна теэ, Пярнуское шоссе, улицу Крейцвальди, часть Нымме и мызу Колга, чтобы студии Paramount+ и Showtime могли провести съемки шпионского триллера „Агентство“. Продюсерами фильма выступили Джордж Клуни и Грант Хеслов, в главной роли - Майкл Фассбендер.

Все это было сделано для того, чтобы снять сцены, которые якобы происходят на улицах Минска, в столице Беларуси. Дорожные указатели Нарва мнт были заклеены, на стены зданий были приклеены объявления о концертах в Минске. Никаких намеков на Эстонию.

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