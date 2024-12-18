Виновата измена или большая разница в возрасте? Певица Элиза Колк и миллионер Индрек Рахумаа расстались

В среду утром Колк появилась в эфире передачи „Telehommik“ на Kanal 2, где поделилась загадочными ответами о статусе своих отношений. И вот, когда издания уже успели опубликовать на порталах путаные объяснения певицы, бизнесмен Рахумаа решил признаться, что расстался с ней.

„Дорогие друзья! Жизнь дарит радость, но она также полна резких поворотов - это просто жизнь. Мы с Элизой вынуждены признать, что отныне мы продолжим наши жизненные пути как друзья“, - начал Рахумаа в заявлении, опубликованном сегодня утром в социальных сетях.