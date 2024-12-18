18.12.2024, 12:00
Виновата измена или большая разница в возрасте? Певица Элиза Колк и миллионер Индрек Рахумаа расстались
ФОТО: | Delfi Meedia
Одна из самых известных пар в эстонском светском обществе последних лет, Элиза Колк (27) и Индрек Рахумаа (52) расстались. При большой разнице в возрасте пара прожила вместе шесть лет.
В среду утром Колк появилась в эфире передачи „Telehommik“ на Kanal 2, где поделилась загадочными ответами о статусе своих отношений. И вот, когда издания уже успели опубликовать на порталах путаные объяснения певицы, бизнесмен Рахумаа решил признаться, что расстался с ней.
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