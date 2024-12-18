Шоубиз
18.12.2024, 12:00

Виновата измена или большая разница в возрасте? Певица Элиза Колк и миллионер Индрек Рахумаа расстались

 
Элиза Колк и Индрек Рахумаа - отношениям конец!
Элиза Колк и Индрек Рахумаа - отношениям конец!
ФОТО: Kroonika | Delfi Meedia

Одна из самых известных пар в эстонском светском обществе последних лет, Элиза Колк (27) и Индрек Рахумаа (52) расстались. При большой разнице в возрасте пара прожила вместе шесть лет.

В среду утром Колк появилась в эфире передачи „Telehommik“ на Kanal 2, где поделилась загадочными ответами о статусе своих отношений. И вот, когда издания уже успели опубликовать на порталах путаные объяснения певицы, бизнесмен Рахумаа решил признаться, что расстался с ней.

„Дорогие друзья! Жизнь дарит радость, но она также полна резких поворотов - это просто жизнь. Мы с Элизой вынуждены признать, что отныне мы продолжим наши жизненные пути как друзья“, - начал Рахумаа в заявлении, опубликованном сегодня утром в социальных сетях.

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