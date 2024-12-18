У семьи Яниса Тиммы нет денег на похороны в Риге: мать просит о финансовой помощи

Об этом в соцсетях сообщил друг Яниса Гатис Лининьш: „Пишу со слов матери Яниса, Аусмы Тиммы. Это тяжелый момент не только из-за кончины Яниса. Аусма должна поехать в Москву и согласовать возможность репатриационного рейса, чтобы похоронить сына в Латвии. К сожалению, у нее нет для этого финансовых ресурсов. Несмотря на выбор Яниса, его всегда будут помнить как душевного, амбициозного и улыбчивого человека. Мы будем благодарны за любую поддержку“.

По словам сестры Яниса Лелде Жандецки, свою помощь в организационных, юридических и финансовых вопросах уже предложили МИД Латвии, Латвийская баскетбольная ассоциация, баскетбольная команда Alikson team, первая жена спортсмена Сана Оша, Мартиньш Лаува, Гатис Лининьш, Рейнис Ошениекс, Раймонд Элбакян и команда Анны Седоковой, представители бывших баскетбольных команд Яниса и одноклубники, все родственники, друзья Яниса, знакомые, болельщики и его во всем мире.

„Те, кто знал брата поближе, знают, что под мышцами и татуировками скрывалось уязвимое сердце и масса эмоций. Он легко мог помочь другим, но ему было очень трудно попросить чего-то для себя и признать, что он с чем-то не справляется. Я знаю, что многие люди предлагали Янису свою помощь, и за это я им искренне благодарна. Но мой брат принял свое решение и, как бы больно оно ни было, нам теперь остается только принять его выбор. Я уверена, что теперь у сына Яниса Кристиана, приемного сына Гектора и баскетболистов сборной Латвии появится на одного физически крепкого ангела-хранителя больше“, - написала Лелде в соцсетях.

32-летний баскетболист Янис Тимма был найден мертвым в московской гостинице, расположенной всего в трех километрах от дома его бывшей жены Анны Седоковой. По предварительным данным, причиной смерти стала асфиксия. В последние дни Тимма злоупотреблял алкоголем и, возможно, запрещенными веществами — детали происшествия еще предстоит установить следствию.