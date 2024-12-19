Центр русской культуры приглашает на новогодний музыкальный спектакль „Снеговик“
В преддверии Нового года Большой зал вновь наполнится смехом, музыкой и волшебством. С 20 по 22 декабря зрителей ждёт увлекательный спектакль „Снеговик“ — яркая музыкальная история о дружбе, взаимовыручке и победе добра над злом.
Все дети любят лепить снеговиков, но что, если один из них окажется настоящим волшебником? В этой сказке именно Снеговик становится главным сигналом для Деда Мороза, чтобы тот поспешил к детям на праздник. Однако сказочные злодеи во главе с Бабой-ягой решили устроить настоящие зимние неприятности, задумав растопить весь снег. Смогут ли герои преодолеть трудности и спасти праздник? Ответ ждёт зрителей на спектакле, который обещает стать незабываемым событием декабря.
Почему стоит прийти всей семьёй?Помимо самого представления, после спектакля детей ждёт игровая развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. Маленькие зрители смогут сделать фотографии с любимыми персонажами, отправить письмо через „Почту Деда Мороза“ и получить сладкий подарок (входит в стоимость билета).
Продолжительность спектакля — 40 минут без антракта, игровая программа длится ещё 20 минут.
Кто участвует в создании сказки?На сцене выступят:
С. Пилипенко, Р. Максимук, М. Комарова, А. Кирн, А. Доббс
Камерный хор „Элегия“
Хоровая студия Центра русской культуры „Аллегро“
Музыканты Русского филармонического общества
Особое внимание стоит обратить на исполнителя роли Деда Мороза — Эдуарда Томана.
Режиссёром постановки выступила И. Томингас, музыкальное сопровождение создал композитор В. Игнатов, а художественное оформление спектакля — работа К. Харкмаа.
Информация для родителейСпектакль рекомендован для детей старше 3 лет. Если ребёнку меньше 4 лет и он сидит на коленях у взрослого, то можно пройти по одному билету. Также при покупке от 10 билетов предоставляется скидка 10%.
Даты и время проведения:
20 декабря в 18:00
21 и 22 декабря в 12:00
Билеты в продаже на сайте Piletilevi.
Новогодняя сказка „Снеговик“ — это отличная возможность подарить своим детям атмосферу праздника и разделить с ними радость наступающего Нового года.