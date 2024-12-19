Центр русской культуры приглашает на новогодний музыкальный спектакль „Снеговик“

Все дети любят лепить снеговиков, но что, если один из них окажется настоящим волшебником? В этой сказке именно Снеговик становится главным сигналом для Деда Мороза, чтобы тот поспешил к детям на праздник. Однако сказочные злодеи во главе с Бабой-ягой решили устроить настоящие зимние неприятности, задумав растопить весь снег. Смогут ли герои преодолеть трудности и спасти праздник? Ответ ждёт зрителей на спектакле, который обещает стать незабываемым событием декабря.

Почему стоит прийти всей семьёй?Помимо самого представления, после спектакля детей ждёт игровая развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. Маленькие зрители смогут сделать фотографии с любимыми персонажами, отправить письмо через „Почту Деда Мороза“ и получить сладкий подарок (входит в стоимость билета).

Продолжительность спектакля — 40 минут без антракта, игровая программа длится ещё 20 минут.

Кто участвует в создании сказки?На сцене выступят:

С. Пилипенко, Р. Максимук, М. Комарова, А. Кирн, А. Доббс

Камерный хор „Элегия“

Хоровая студия Центра русской культуры „Аллегро“

Музыканты Русского филармонического общества

Особое внимание стоит обратить на исполнителя роли Деда Мороза — Эдуарда Томана.

Режиссёром постановки выступила И. Томингас, музыкальное сопровождение создал композитор В. Игнатов, а художественное оформление спектакля — работа К. Харкмаа.

Информация для родителейСпектакль рекомендован для детей старше 3 лет. Если ребёнку меньше 4 лет и он сидит на коленях у взрослого, то можно пройти по одному билету. Также при покупке от 10 билетов предоставляется скидка 10%.

Даты и время проведения:

20 декабря в 18:00

21 и 22 декабря в 12:00

Билеты в продаже на сайте Piletilevi.

Новогодняя сказка „Снеговик“ — это отличная возможность подарить своим детям атмосферу праздника и разделить с ними радость наступающего Нового года.

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