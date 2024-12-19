Сестра Яниса Тиммы: „Под его мышцами и татуировками находилось уязвимое сердце и масса эмоций“

Сестра спортсмена Лельде Жандецка оставила в социальных сетях эмоциональный пост, где отметила, что баскетбол был для её брата не просто хобби, а главным делом жизни. „С детства Янис говорил, что будет баскетболистом! Хотя в школе иногда высмеивали его выбор профессии, он пошел своим путем, несмотря ни на какие трудности. Любой профессиональный спортсмен и его близкие знают, что спорт — это непростой путь. На поле ты отдаешь все, как физически, так и эмоционально“, — поделилась Лельде.

Она вспомнила, как мечта брата воплотилась в реальность благодаря его упорству. „Он был примером того, как можно реализовать свою мечту благодаря упорству — играть бок о бок с профессионалами и тренироваться с величайшими специалистами. Кто знал моего брата лучше, тот в курсе, что под его мышцами и татуировками находилось уязвимое сердце и масса эмоций. Он мог легко помочь другим, но ему трудно было просить для себя что-то“, — добавила Лельде.

По словам сестры, многие предлагали Янису помощь, за что она искренне благодарна. Однако, несмотря на усилия окружающих, баскетболист принял своё решение. „Как бы больно это ни было, теперь приходится принять его выбор“, — с горечью отметила Лельде.

Она также выразила благодарность тем, кто поддерживает её семью в этот сложный период: „Искренняя благодарность всем от меня и моих родителей за соболезнования. Мы также благодарны за то, что многие люди и организации добровольно предложили свою помощь по организационно-правовым и финансовым вопросам по обе стороны границы“. Лельде подчеркнула, что пока не готова общаться с представителями прессы, и попросила с уважением отнестись к этому решению.

У Яниса Тиммы остался сын от первого брака. Кроме того, он с теплотой относился к сыну Анны Седоковой от предыдущих отношений, Гектору. Пока мальчику не сообщили о трагедии.

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