Модель OnlyFans переспала со 101 мужчиной за сутки и сняла фильм об этом

Британская модель OnlyFans (платформы для интимного контента) Лили Филлипс установила довольно необычный и экстремальный рекорд. Девушка переспала со 101 мужчиной за 24 часа и сняла документальный фильм об этом.

Такой опыт и публичное освещение своего „рекорда“ сделало Лили популярной. Ее имя разлетелось по мировым таблоидам, а количество подписчиков в ее соцсетях значительно возросло. Как пишет New York Post, девушка устроила секс-марафон со 101 мужчиной, от которого у нее остались неоднозначные впечатления.

Сначала Филлипс заявляла, что она получила удовольствие от такого опыта, но позже признала, что эксперимент был значительно сложнее, чем она ожидала. В частности, она не получила ни физического, ни эмоционального удовлетворения, а лишь усталость. По ее словам, она помнит интим только с первыми участниками „марафона“.

„Сейчас я могу вспомнить только пятерых, шестерых парней, и все. Это просто странно, но если бы у меня не было видео, я бы и не знала, что сделала это со 101 мужчиной“, - призналась модель.

Также Лили обратилась к поклонникам и призвала их не повторять подобного в своей жизни. Она сказала: „Это не для слабых девушек, если честно, - это было тяжело. Не знаю, рекомендовала бы я это. Это другое ощущение. Это просто один вход, один выход, это очень интенсивно“.

После выхода документального фильма модели о ее экстремальном опыте некоторые пользователи начали бить тревогу. Ее состояние вызвало беспокойство и многие начал ее называть жертвой насилия.

Однако позже, как пишет Dailystar, сама Филлипс опровергла такие подозрения. Она подчеркнула, что секс со 101 мужчиной был ее инициативой. Команда девушки, мол, не заставляла ее к этому и она не чувствовала никакого давления.