СМИ: Брэд Питт решил жениться на своей молоденькой девушке, но есть одно „но“...

Так, как сообщил инсайдер изданию Daily Mail, Анджелина Джоли не дает ему развод, несмотря на то, что они давно уже не вместе.

„Брэд действительно хочет жениться снова, но Энджи все еще стоит на пути. Он просто хочет, чтобы все закончилось. Она тянула почти десять лет. Теперь медлит с завершением их развода“, — сказал близкий друг Питта журналистам.

Инсайдер добавил, что Джоли ждет совершеннолетия детей - Нокса и Вивьен, чтобы иметь рычаги давления на Питта.

„Анджелина использует это, как тактику, чтобы сохранить контроль над Брэдом. Она злится от того, что он счастлив“, — утверждает источник.

Стоит отметить, что трое их детей отказались от фамилии отца и прекратили с ним общение. А вот Нокс, вероятно, продолжает общаться с отцом.

Как известно, между Брэдом и Анджелиной идут судебные баталии за опеку над приемными и родными детьми, а также за имущество, нажитое во время брака. В частности, сейчас они пытаются поделить винодельню во Франции.

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