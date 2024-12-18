Шоубиз
18.12.2024, 18:00

Таблица прогнозов (обычно) не врет: Эстония - один из фаворитов „Евровидения 2025“

 
КТО ПОБЕДИТ В КОНКУРСЕ EESTI LAUL? На победу претендуют Томми Кэш, Элиза Колк, Андрей Зевакин и другие.
КТО ПОБЕДИТ В КОНКУРСЕ EESTI LAUL? На победу претендуют Томми Кэш, Элиза Колк, Андрей Зевакин и другие.
ФОТО: Kollaaž: Kroonika | Pressimaterjalid / Delfi Meedia

На прошлой неделе Европейский вещательный союз (EBU) утвердил страны-участницы „Евровидения“ на следующий год. 38 стран выйдут на сцену в Базеле в мае 2025 года.

Окончательный список стран-участниц также означает, что опубликована предварительная таблица прогнозов. Хотя все, что вы видите в ней, все еще находится на уровне предсказаний, необычно, что Эстония оказалась на самом верху таблицы.

Если в прошлом году Эстония попала в таблицу прогнозов с 20-го места (на этой позиции в финале в итоге и оказались 5Minust и Puuluup - прим. ред.), то на этот раз мы занимаем шестое место из 38 стран, а совсем недавно были аж на четвертом месте. Шансы Эстонии на победу оцениваются в 6%. Стоит отметить, что мы до сих пор не знаем, кто будет представлять страну на „Евровидении“ - финал конкурса Eesti Laul состоится только 15 февраля.

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