18.12.2024, 18:00
Таблица прогнозов (обычно) не врет: Эстония - один из фаворитов „Евровидения 2025“
ФОТО: | Pressimaterjalid / Delfi Meedia
На прошлой неделе Европейский вещательный союз (EBU) утвердил страны-участницы „Евровидения“ на следующий год. 38 стран выйдут на сцену в Базеле в мае 2025 года.
Окончательный список стран-участниц также означает, что опубликована предварительная таблица прогнозов. Хотя все, что вы видите в ней, все еще находится на уровне предсказаний, необычно, что Эстония оказалась на самом верху таблицы.
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