Объявлены даты Beach Grind 2025! Началась регистрация на предварительную продажу билетов

Чтобы вновь окунуться в магическую атмосферу прошлого лета, организаторы опубликовали афтермуви Beach Grind, где собраны лучшие и самые запоминающиеся моменты фестиваля 2024 года. Это видео, гарантированно вызывающее мурашки и ностальгию по тёплому лету, доступно на официальном сайте и в социальных сетях Beach Grind.

С анонсом дат нового фестиваля стартовала и регистрация на предварительную продажу билетов, которую можно пройти на сайте. Зарегистрировавшиеся получают уникальную возможность приобрести билеты ещё до официального старта продаж. Кроме того, все участники регистрации автоматически становятся участниками розыгрыша, главным призом которого являются VIP-билеты на грандиозный концерт Мартина Гаррикса в Тарту на аэродроме Раади.

Beach Grind впервые прошёл в 2010 году на пляже Пярну. С тех пор из однодневной клубной вечеринки он превратился в многодневный музыкальный фестиваль с участием международных артистов. В этом году фестиваль состоится уже в 12-й раз.

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