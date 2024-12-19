Секс под запретом! „Евровидение“ вводит новые строгие правила

В 2025 году конкурс песни „Евровидение“ пройдет в 69-й раз и принесет с собой ряд изменений в виде нового свода правил на 24 стрвницы. Крупный прошлогодний скандал с голландским певцом Йостом Клейном, из-за которого он был отстранен от участия в конкурсе, похоже, побудил организаторов „Евровидения“ ввести новые правила. В новом кодексе поведения, в частности, говорится, что запрещается использовать уничижительные выражения или заниматься сексом на рабочем месте.