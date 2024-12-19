Шоубиз
19.12.2024, 14:00

Секс под запретом! „Евровидение“ вводит новые строгие правила

 
Победитель „Евровидения 2024“ - Немо из Швейцарии
Победитель „Евровидения 2024“ - Немо из Швейцарии
ФОТО: TOBIAS SCHWARZ | Scanpix

В новом году „Евровидение“ установило новые правила для артистов, участвующих в песенном конкурсе. Среди них - запрет на сексуальные акты в рабочих помещениях „Евровидения“.

В 2025 году конкурс песни „Евровидение“ пройдет в 69-й раз и принесет с собой ряд изменений в виде нового свода правил на 24 стрвницы. Крупный прошлогодний скандал с голландским певцом Йостом Клейном, из-за которого он был отстранен от участия в конкурсе, похоже, побудил организаторов „Евровидения“ ввести новые правила. В новом кодексе поведения, в частности, говорится, что запрещается использовать уничижительные выражения или заниматься сексом на рабочем месте.

Датская газета Ekstra Bladet сообщает, что новый кодекс поведения будет распространяться на всех участников песенного конкурса „Евровидение“, который пройдет в следующем году в Базеле (Швейцария). Согласно новым правилам Европейского вещательного союза (EBU), на песенном конкурсе будут запрещены уничижительные комментарии о внешности других участников, дискриминационные высказывания по половому или этническому признаку, физическое запугивание и интернет-издевательства.

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