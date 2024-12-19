„Здравствуй, моя маленькая любовь!“ Эстонская телеведущая-красавица во второй раз стала мамой

У телезвезды Пирет Лаос и ее возлюбленного Таави Ланга пополнение в семье. „Привет, маленькая любовь!“ - написала Лаос в Instagram, сообщая о рождении своего второго ребенка.

К заголовку поста она также добавила дату - малыш появился на свет неделю назад. „12.12.2024 в нашей семье появился маленький мальчик-дракон“, - добавила она, имея в виду год дракона, который еще продолжается. На милой фотографии запечатлена рука малыша.

Ведущая Пирет Лаос состоит в длительных отношениях с гитаристом группы Terminaator Таави Лангом. У пары также есть общая дочь Рика, но они еще не вступили в брак. Пирет рассказала, что Таави делал ей предложение, но до свадьбы дело пока не дошло.

„Мы из такой большой семьи, что не можем решить, хотим ли мы большую свадьбу или только вдвоем“, - рассказывала она ранее. Для Пирет самым важным было бы иметь общую фамилию для родителей и ребенка.

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