В сеть „слили“ фото Леонардо Ди Каприо с бабушкой-россиянкой(5)
В сети появилась архивная фотография голливудского актера Леонардо Ди Каприо с его бабушкой Еленой Степановой, которая, эмигрировав в Германию, изменила имя на Хелен Инденбиркен. Ди Каприо утверждает, что имеет русские корни.
Известно, что в начале 1950-х годов Хелен вместе с мужем переехала в США. В этой стране позже родилась их дочь Ирмелин, которая вышла замуж за Джорджа Ди Каприо, писателя, издателя и художника комиксов.
В 1974 году у пары родился Леонардо, получивший имя в честь Леонардо да Винчи. По словам его матери, она вдохновилась этим именем, рассматривая картины художника во время беременности.
В одном из своих интервью в 2010 году актер упоминал, что его бабушка говорила на русском языке, несмотря на то, что уехала в Германию еще ребенком. Кроме того, он отмечал, что русские корни были и у его дедушки.
„Так что я не на четверть, а наполовину русский“, – рассказывал Ди Каприо.
Сам Леонардо родился в Калифорнии. Когда ему исполнился год, его родители развелись, и он остался с матерью. Будучи ребенком, Ди Каприо жил в Лос-Анджелесе, где его мать трудилась на нескольких работах.