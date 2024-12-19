В сеть „слили“ фото Леонардо Ди Каприо с бабушкой-россиянкой

Известно, что в начале 1950-х годов Хелен вместе с мужем переехала в США. В этой стране позже родилась их дочь Ирмелин, которая вышла замуж за Джорджа Ди Каприо, писателя, издателя и художника комиксов.

В 1974 году у пары родился Леонардо, получивший имя в честь Леонардо да Винчи. По словам его матери, она вдохновилась этим именем, рассматривая картины художника во время беременности.

В одном из своих интервью в 2010 году актер упоминал, что его бабушка говорила на русском языке, несмотря на то, что уехала в Германию еще ребенком. Кроме того, он отмечал, что русские корни были и у его дедушки.

„Так что я не на четверть, а наполовину русский“, – рассказывал Ди Каприо.

Сам Леонардо родился в Калифорнии. Когда ему исполнился год, его родители развелись, и он остался с матерью. Будучи ребенком, Ди Каприо жил в Лос-Анджелесе, где его мать трудилась на нескольких работах.

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