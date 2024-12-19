ФОТО | Большая честь: король Карл III посвятил в рыцари режиссера Кристофера Нолана, который снял в Таллинне фильм „Довод“

Режиссер Кристофер Нолан (54) был удостоен чести быть посвященным в рыцари королем Карлом III в Букингемском дворце в среду, 18 декабря. В тот же день жена Нолана, продюсер Эмма Томас (53), также была награждена за вклад в кинематограф. Эмма была удостоена равноценного титула „дамы“.

Пара вместе сняла несколько блокбастеров. Помимо „Оппенгеймера“ и „Довода“, съемки которого проходили в том числе и в Таллинне, они оба внесли большой вклад в создание саги о Бэтмене „Темный рыцарь“.

„Он (король Карл III - прим. ред.) сказал, что видел фильм „Оппенгеймер“ и ему понравилось“, - говорит Нолан о своем рыцарском звании. „Здорово, что он знает о нашей работе“, - сказал режиссер, добавив, что эта награда будет вдохновлять его на создание новых фильмов.

Кристофер и Эмма познакомились на факультете кинематографа в университете. Они поженились в 1997 году. Вскоре после свадьбы они основали собственную продюсерскую компанию Syncopy, на счету которой множество их блокбастеров.

В прошлом Кристофер говорил, что хорошая спутница жизни - это причина, по которой он может снимать отличные фильмы. Режиссер никогда не чувствовал себя одиноким, снимая фильмы, поскольку и у него, и у его жены всегда было схожее видение.

У пары, живущей в Лос-Анджелесе, четверо детей - Флора, Оливер, Рори и Магнус.

Официальный Instagram британской королевской семьи также поздравил пару в социальных сетях.

„Довод“ (2020) „Довод“ (2020) — научно-фантастический триллер. Главный герой, агент ЦРУ, оказывается вовлечен в борьбу с загадочной международной организацией, которая использует технологию инверсии времени. Эта технология позволяет объектам и людям двигаться назад во времени, а их действия становятся обратными. Герой, чтобы предотвратить глобальную катастрофу, должен раскрыть секреты этой технологии. Он работает с женщиной по имени Нина и предпринимателем, который планирует использовать инверсию для создания хаоса. Сюжет фильма осложняется множеством временных петлей, в которых персонажи действуют и назад, и вперед по времени, чтобы остановить угрозу для будущего мира. В фильме снялись Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Кеннет Брана и другие. В съемках смогли принять участие и многие жители Таллинна - в качестве массовки. Съемки фильма проходили в 2019 году, а Таллинн был представлен в фильме как современный город. В некоторых эпизодах в эстонской столице изображали и другие страны, например, Горхолл превратился в Киевский оперный театр. Нолан также снимал в порту, у мемориала Маарьямяэ, в музее KUMU, на Лаагна теэ в Ласнамяэ и во многих других местах Таллинна. Из-за пандемии COVID-19 дату премьеры „Довода“ переносили трижды. В итоге фильм появился на больших экранах 26 августа 2020 года, а в США — 3 сентября. Научно-фантастический боевик собрал в прокате около 347 миллионов долларов при бюджете в 200 миллионов. Картина получила в основном положительные отзывы экспертов киноиндустрии, хотя некоторые критиковали запутанный сюжет.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить