ФОТО | Большая честь: король Карл III посвятил в рыцари режиссера Кристофера Нолана, который снял в Таллинне фильм „Довод“(2)
В среду режиссер фильмов „Довод“ и „Оппенгеймер“ Кристофер Нолан и его жена-продюсер Эмма Томас удостоились важных наград от короля Великобритании Карла III.
Режиссер Кристофер Нолан (54) был удостоен чести быть посвященным в рыцари королем Карлом III в Букингемском дворце в среду, 18 декабря. В тот же день жена Нолана, продюсер Эмма Томас (53), также была награждена за вклад в кинематограф. Эмма была удостоена равноценного титула „дамы“.
Пара вместе сняла несколько блокбастеров. Помимо „Оппенгеймера“ и „Довода“, съемки которого проходили в том числе и в Таллинне, они оба внесли большой вклад в создание саги о Бэтмене „Темный рыцарь“.
„Он (король Карл III - прим. ред.) сказал, что видел фильм „Оппенгеймер“ и ему понравилось“, - говорит Нолан о своем рыцарском звании. „Здорово, что он знает о нашей работе“, - сказал режиссер, добавив, что эта награда будет вдохновлять его на создание новых фильмов.
Кристофер и Эмма познакомились на факультете кинематографа в университете. Они поженились в 1997 году. Вскоре после свадьбы они основали собственную продюсерскую компанию Syncopy, на счету которой множество их блокбастеров.
В прошлом Кристофер говорил, что хорошая спутница жизни - это причина, по которой он может снимать отличные фильмы. Режиссер никогда не чувствовал себя одиноким, снимая фильмы, поскольку и у него, и у его жены всегда было схожее видение.
У пары, живущей в Лос-Анджелесе, четверо детей - Флора, Оливер, Рори и Магнус.
Официальный Instagram британской королевской семьи также поздравил пару в социальных сетях.