Праздники в концертном зале: музыкальный стендап и коллекция ярких концертов
Афиша рождественских и новогодних концертов Eesti Kontsert очень разнообразна. Помимо классических выступлений отечественных и зарубежных артистов, в четырех концертных залах пройдет музыкальный стендап: шоу знаменитого дуэта музыкантов-комиков Igudesman & Joo.
21 декабря на сцене концертного зала „Эстония“ в Таллинне выступит Камерный хор Эстонской филармонии и Таллиннский камерный оркестр, дирижер – Тыну Кальюсте. Программа Laudate Dominum составлена из произведений Гайдна и Моцарта. На следующий день музыканты выступят в концертном зале „Ванемуйне“ в Тарту.
Рождественский тур Эстонского национального мужского хора под названием „…ja rahu maa peal“ („...и мира на земле“) начнется 21 декабря в церкви Св. Иоанна в Тарту. Коллектив под руководством приглашенного дирижера Эндрика Юксвярава исполнит произведения Пярта Уусберга, Галины Григорьевой, Эстер Мяги и Арво Пярта. Рождественскую программу мужского хора можно будет также увидеть в таллиннской церкви Св. Иоанна 23 декабря и в камерно-церковном зале Тырва – 28 декабря.
25 декабря в Пярнуском концертном зале будет представлен музыкальный стендап „Маленькая тихая ночная музыка“. Шоу создано знаменитым дуэтом музыкантов-комиков Igudesman & Joo. Скрипач Алексей Игудесман и пианист Хён-ки Джу – находчивые музыканты-комики, чьи скетчи и музыкальные миксы на YouTube собрали почти 45 миллионов просмотров. Талантливые и остроумные музыканты являются искусными мастерами импровизации. Их выступления можно сравнить с такими известными шоу, как „Монти Пайтон“, „Южный парк“, SNL и „Портландия“. Игудесман и Джу балансируют между разными жанрами, умело перепрыгивая от Моцарта к боевому искусству, от Гайдна к хип-хопу. Музыкальный стендап будет показал после Пярну в тартуском концертном зале „Ванемуйне“ – 26 декабря, в концертном зале Йыхви – 27 декабря, в столичном концертном зале „Эстония“ – 28 декабря.
Традиционный финальный концерт года построен на музыке Моцарта. В этот вечер также прозвучит музыка Густава Хольста и Вельо Тормиса в исполнении Мари Полль, Лийзы Рандалу и Таллиннского камерного оркестра. Концерт пройдет в трех залах: 30 декабря вечером – в Йыхви, 31 декабря в полдень – в тартуском концертном зале „Ванемуйне“ и в 17:00 – в концертном зале „Эстония“ в Таллинне.
В последний день уходящего года в концертном зале „Эстония“ в 14:00 также выступит оркестр молодых эстонских музыкантов, обучающихся в Европе. Дирижер – Хенри Кристофер Аавик. В программу „Домой к Рождеству“ включены сочинения Дьёрдя Лигети, Эдуарда Тубина и Альберто Хинастеры. В этот же день, 31 декабря, в Таллиннской ратуше дважды, в 15:00 и 17:00, пройдет итоговый концерт ансамбля Hortus Musicus.
Грандиозный новогодний концерт Eesti Kontsert и Rémy Martin перенесет слушателей из старого года в новый. Дирижер – блистательная Ану Тали. Симфонический концерт превратится в путешествие в мир кино- и оперной классики, в котором сочетаются старая и новая музыка. На сцене – Эстонский национальный симфонический оркестр под руководством Ану Тали, меццо-сопрано Тара Эррот, тенор Хельдур Харри Пыльда и гобоист Рийво Калласмаа. Конферансье – пианист Йохан Рандвере. Новогодний концерт пройдет в двух городах: 30 декабря в 19:00 – в Пярнуском концертном зале и 1 января в 18:00 – в Таллинне, в концертном зале „Эстония“.
Eesti Kontsert желает всем провести уходящий год и встретить новый под красивую музыку!