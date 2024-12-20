Праздники в концертном зале: музыкальный стендап и коллекция ярких концертов

21 декабря на сцене концертного зала „Эстония“ в Таллинне выступит Камерный хор Эстонской филармонии и Таллиннский камерный оркестр, дирижер – Тыну Кальюсте. Программа Laudate Dominum составлена из произведений Гайдна и Моцарта. На следующий день музыканты выступят в концертном зале „Ванемуйне“ в Тарту.

Рождественский тур Эстонского национального мужского хора под названием „…ja rahu maa peal“ („...и мира на земле“) начнется 21 декабря в церкви Св. Иоанна в Тарту. Коллектив под руководством приглашенного дирижера Эндрика Юксвярава исполнит произведения Пярта Уусберга, Галины Григорьевой, Эстер Мяги и Арво Пярта. Рождественскую программу мужского хора можно будет также увидеть в таллиннской церкви Св. Иоанна 23 декабря и в камерно-церковном зале Тырва – 28 декабря.

25 декабря в Пярнуском концертном зале будет представлен музыкальный стендап „Маленькая тихая ночная музыка“. Шоу создано знаменитым дуэтом музыкантов-комиков Igudesman & Joo. Скрипач Алексей Игудесман и пианист Хён-ки Джу – находчивые музыканты-комики, чьи скетчи и музыкальные миксы на YouTube собрали почти 45 миллионов просмотров. Талантливые и остроумные музыканты являются искусными мастерами импровизации. Их выступления можно сравнить с такими известными шоу, как „Монти Пайтон“, „Южный парк“, SNL и „Портландия“. Игудесман и Джу балансируют между разными жанрами, умело перепрыгивая от Моцарта к боевому искусству, от Гайдна к хип-хопу. Музыкальный стендап будет показал после Пярну в тартуском концертном зале „Ванемуйне“ – 26 декабря, в концертном зале Йыхви – 27 декабря, в столичном концертном зале „Эстония“ – 28 декабря.

Традиционный финальный концерт года построен на музыке Моцарта. В этот вечер также прозвучит музыка Густава Хольста и Вельо Тормиса в исполнении Мари Полль, Лийзы Рандалу и Таллиннского камерного оркестра. Концерт пройдет в трех залах: 30 декабря вечером – в Йыхви, 31 декабря в полдень – в тартуском концертном зале „Ванемуйне“ и в 17:00 – в концертном зале „Эстония“ в Таллинне.