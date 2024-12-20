Шоубиз
20.12.2024, 12:00

Танель Падар заявил, что признает свои ошибки, но хочет мира. Эксперт по коммуникациям: остается вопрос, какой пожар он пытается потушить

 
Если разрыв Падаров стал достоянием общественности благодаря посту, опубликованному Лаурен Виллманн в социальных сетях, то теперь Танель решил сделать собственное заявление.
Если разрыв Падаров стал достоянием общественности благодаря посту, опубликованному Лаурен Виллманн в социальных сетях, то теперь Танель решил сделать собственное заявление.
ФОТО: Kollaaž Kroonika | Delfi Meedia

Вчера в полночь на аккаунтах музыканта Танеля Падара в социальных сетях появилось заявление, в котором он утверждает, что не желает публично обсуждать свою и без того непростую личную жизнь. По словам эксперта по коммуникациям Ирене Лаури, работавшей с Падаром в прошлом, этот пост скорее поднимает вопрос о том, какой пожар пытается потушить рок-звезда.

„Я снова получил сообщения от журналистов о том, что обо мне готовится „сочная история“. Я прочитал в СМИ, что и мою бывшую жену также сделать „откровенное признание“ на страницах изданий о моей личной жизни“, - пишет Падар в своем заявлении. Он подчеркивает, что истории о личной жизни хоть и приносят много лкиков, но за ними стоят реальные люди.

„Довольно!“ - говорит он. - „Моя личная жизнь постоянно, а особенно в последний год, становится предметом пристального внимания СМИ. Есть ли мне самому что рассказать? Да. Мне тоже было очень больно, мной манипулировали и на меня давили. У каждой эмоционально сложной ситуации есть две стороны. Совершал ли я ошибки, о которых сожалею? Безусловно. Я не считаю себя идеальным, это далеко не так“.

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