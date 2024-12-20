ФОТО | „Мое сердце разбито“. Вандалы надругались над автомобилем Эрны Хуско - серийной нарушительницы ПДД

Финская блогерка с эстонскими корнями Эрна Хуско испытала шок в преддверии праздничного сезона. Окно ее автомобиля было разбито, и этот инцидент, произошедший накануне праздников, оставил ее саму по-настоящему разбитой и опустошенной.