20.12.2024, 11:00
ФОТО | „Мое сердце разбито“. Вандалы надругались над автомобилем Эрны Хуско - серийной нарушительницы ПДД
ФОТО: | Delfi Meedia
Финская блогерка с эстонскими корнями Эрна Хуско испытала шок в преддверии праздничного сезона. Окно ее автомобиля было разбито, и этот инцидент, произошедший накануне праздников, оставил ее саму по-настоящему разбитой и опустошенной.
Хуско в четверг написала на своей странице в Instagram о вандале, который изувечил ее машину. Кто-то разбил заднее левое боковое стекло ее машины, жалуется Эрна в социальных сетях.
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