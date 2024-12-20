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20.12.2024, 11:00

ФОТО | „Мое сердце разбито“. Вандалы надругались над автомобилем Эрны Хуско - серийной нарушительницы ПДД

 
Эрна Хуско
Эрна Хуско
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Финская блогерка с эстонскими корнями Эрна Хуско испытала шок в преддверии праздничного сезона. Окно ее автомобиля было разбито, и этот инцидент, произошедший накануне праздников, оставил ее саму по-настоящему разбитой и опустошенной.

Хуско в четверг написала на своей странице в Instagram о вандале, который изувечил ее машину. Кто-то разбил заднее левое боковое стекло ее машины, жалуется Эрна в социальных сетях.

О том, что случилось с окном его красного внедорожника Mercedes-Benz GLC, она рассказывает в социальных сетях. Девушка прибывает в шоке. „Мое сердце разбито“, - комментирует она инцидент.

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