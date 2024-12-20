Дочь Брюса Уиллиса показала новые кадры с больным отцом и сообщила об изменениях в жизни

Как известно, два года назад у звезды фильма „Крепкий орешек“ обнаружили лобно-височную деменцию. Это неизлечимая болезнь, которая ухудшает речь человека и когнитивные способности.

Недавно родные актера били тревогу, потому что его состояние ухудшилось и они переживали, доживет ли знаменитость до своего 70-летия, которое будет в марте следующего года. Однако, судя по кадрам, которые опубликовала Скаут в своем Instagram, артисту стало лучше и он продолжает бороться с заболеванием.

Женщина поделилась серией фотографий, на которых было короткое видео с отцом. На нем Скаут крепко обнимала родного человека. На снимках лицо Уиллиса ели видно, но заметно, что он счастлив быть рядом с родными.

Кроме того, в подписи к фото звездная дочь сообщила, что в ее жизни произошли кардинальные изменения. Она решила пойти по стопам своих звездных родителей - Брюса и актрисы, звезды фильма „Субстанция“ Деми Мур. Скаут также стала актрисой.

„Кое-что из декабря, и официальное объявление. К вашему вниманию, я теперь актриса“, - поделилась радостной вестью Скаут и показала фото в кепке с символической надписью на английском „актер“.

К слову, Скаут родилась в браке Уиллиса с Мур, которые развелись 15 лет назад. У экс-супругов есть еще две дочери: Румер и Таллупа. Даже после разрыва звезды остались в хороших отношениях, и сейчас артистка поддерживает бывшего. После развода с Деми Брюс женился на Эмме Хеминг, с которой воспитывает единственную дочь Мейбл Рэй.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить