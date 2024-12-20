ГАЛЕРЕЯ | На таллиннский спектакль Хаматовой и Суханова пришла разношерстная публика. Заметили и Коробейника с дамой
19 декабря в концертном доме Alexela в Таллинне состоялась премьера спектакля «Записки сумасшедших». Постановка режиссера Дмитрия Крымова стала его первой работой на русском языке с момента эмиграции в феврале 2022 года. В главных ролях — блистательная Чулпан Хаматова и харизматичный Максим Суханов. Смотрите, какая публика пришла на спектакль.
Спектакль привлек внимание как театралов, так и представителей культурной элиты, которые собрались в зале, чтобы стать частью этого яркого события. Среди публики были замечены актеры, политики, общественные деятели, а также люди искусства.
Портал Bublik тоже присутствовал на премьере и подготовил для вас фотогалерею с гостями вечера. Среди достопочтенной публики был замечен и член Рийгикогу Андрей Коробейник в компании с темноволосой дамой.
Смотрите, кто пришел на спектакль!