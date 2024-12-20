ГАЛЕРЕЯ | На таллиннский спектакль Хаматовой и Суханова пришла разношерстная публика. Заметили и Коробейника с дамой

19 декабря в концертном доме Alexela в Таллинне состоялась премьера спектакля «Записки сумасшедших». Постановка режиссера Дмитрия Крымова стала его первой работой на русском языке с момента эмиграции в феврале 2022 года. В главных ролях — блистательная Чулпан Хаматова и харизматичный Максим Суханов. Смотрите, какая публика пришла на спектакль.