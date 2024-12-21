Эстонская звезда „Битвы экстрасенсов“ Мэрилин Керро: этот год Змеи – вообще самый сложный. Даже опасный, в военном плане

Мэрилин Керро заваривает черный чай и посыпает его сверху кайенским перцем. Перец помогает сбросить вес, не прилагая особых усилий. Но вы должны делать это постоянно, подчеркивает она. Как и во всем остальном в жизни, если вы хотите жить хорошо, жить счастливо и добиваться того, чего хотите. Кайенский перец также помогает страдающим мигренью, добавляет она.