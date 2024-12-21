Шоубиз
21.12.2024, 09:00

Эстонская звезда „Битвы экстрасенсов“ Мэрилин Керро: этот год Змеи – вообще самый сложный. Даже опасный, в военном плане

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„В советское время жизнь была проще“
„Мы можем получить от жизни ровно столько, сколько готовы вложить в себя“, - говорит Мэрилин Керро.
„Мы можем получить от жизни ровно столько, сколько готовы вложить в себя“, - говорит Мэрилин Керро.
ФОТО: Anu Hammer | Delfi Meedia

Экстрасенс Мэрилин Керро признает, что начало года Змеи будет трудным, даже опасным. Выживут те, кто уедет, или те, кто будет выкладываться вдвойне, пока находятся здесь.

Мэрилин Керро заваривает черный чай и посыпает его сверху кайенским перцем. Перец помогает сбросить вес, не прилагая особых усилий. Но вы должны делать это постоянно, подчеркивает она. Как и во всем остальном в жизни, если вы хотите жить хорошо, жить счастливо и добиваться того, чего хотите. Кайенский перец также помогает страдающим мигренью, добавляет она.

У Керро на руках ее младший ребенок. По комнате бродят два лысых кота-сфинкса. В уютной домашней атмосфере я сразу же спрашиваю, что у всех на уме и на языке.

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