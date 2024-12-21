21.12.2024, 09:00
Эстонская звезда „Битвы экстрасенсов“ Мэрилин Керро: этот год Змеи – вообще самый сложный. Даже опасный, в военном плане(26)
„В советское время жизнь была проще“
ФОТО: | Delfi Meedia
Экстрасенс Мэрилин Керро признает, что начало года Змеи будет трудным, даже опасным. Выживут те, кто уедет, или те, кто будет выкладываться вдвойне, пока находятся здесь.
Мэрилин Керро заваривает черный чай и посыпает его сверху кайенским перцем. Перец помогает сбросить вес, не прилагая особых усилий. Но вы должны делать это постоянно, подчеркивает она. Как и во всем остальном в жизни, если вы хотите жить хорошо, жить счастливо и добиваться того, чего хотите. Кайенский перец также помогает страдающим мигренью, добавляет она.
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