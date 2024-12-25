Шашлыки на морозе, мастер-класс по шоколаду и покорение Мунамяги. Известные жители Эстонии советуют, чем заняться этой зимой

Наталья Китам

основатель школы Multikey Online School

Зима – идеальное время для восстановления, вдохновения и новых открытий. Как человек, погруженный в стартапы, образование и благотворительность, я знаю, что зима может стать не только холодным сезоном, но и временем тепла, если организовать его правильно. Вот несколько идей, как провести эти месяцы.

Начните с чего-то нового. Подумайте о коротком курсе по искусственному интеллекту. Это как изучение еще одного языка: знания не только помогают в работе, но и добавляют уверенности. А если зима уже слишком затянулась – возьмите месячный абонемент в спа, например в Hilton. Просто положите в сумку купальник и шлепки. Остальное вам выдадут на месте: мягкий халат, тапочки, шампуни и лосьон для тела. Плавание утром или вечером станет лучшим способом зарядиться и забыть о зимней хандре.

А еще сходите в музей Chocolala на мастер-класс по изготовлению шоколадных конфет. Вы сможете подарить близким эти сладкие творения, а если не удержитесь и попробуете сами – тем лучше!

И, конечно, подарите себе самые теп­лые отношения. Когда вы звоните маме, расскажите ей, что у вас все хорошо, что вы ее любите и благодарны за все, что она сделала. Настоящее счастье – это моменты, когда мы делимся радостью с теми, кто нам дорог.

Виктория Соломончук

редактор Bublik.ee

Обожаю красивую зиму: солнечную, морозную, снежную. Она действует на меня вдохновляюще и заставляет замедлиться, посвятить себя больше семье и уюту, а не вечной рабочей беготне.

Must-have любой зимы: заварить ягодный чай с медом и лимоном, испечь домашние пипаркоки и вместе с родными их раскрасить глазурь. Обязательно посмотреть все части „Гарри Поттера“.