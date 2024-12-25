Шашлыки на морозе, мастер-класс по шоколаду и покорение Мунамяги. Известные жители Эстонии советуют, чем заняться этой зимой
Известные жители Эстонии рассказали журналу JANA Luxury, чем предпочитают заниматься зимой.
Наталья Китам
основатель школы Multikey Online School
Зима – идеальное время для восстановления, вдохновения и новых открытий. Как человек, погруженный в стартапы, образование и благотворительность, я знаю, что зима может стать не только холодным сезоном, но и временем тепла, если организовать его правильно. Вот несколько идей, как провести эти месяцы.
Начните с чего-то нового. Подумайте о коротком курсе по искусственному интеллекту. Это как изучение еще одного языка: знания не только помогают в работе, но и добавляют уверенности. А если зима уже слишком затянулась – возьмите месячный абонемент в спа, например в Hilton. Просто положите в сумку купальник и шлепки. Остальное вам выдадут на месте: мягкий халат, тапочки, шампуни и лосьон для тела. Плавание утром или вечером станет лучшим способом зарядиться и забыть о зимней хандре.
А еще сходите в музей Chocolala на мастер-класс по изготовлению шоколадных конфет. Вы сможете подарить близким эти сладкие творения, а если не удержитесь и попробуете сами – тем лучше!
И, конечно, подарите себе самые теплые отношения. Когда вы звоните маме, расскажите ей, что у вас все хорошо, что вы ее любите и благодарны за все, что она сделала. Настоящее счастье – это моменты, когда мы делимся радостью с теми, кто нам дорог.
Виктория Соломончук
редактор Bublik.ee
Обожаю красивую зиму: солнечную, морозную, снежную. Она действует на меня вдохновляюще и заставляет замедлиться, посвятить себя больше семье и уюту, а не вечной рабочей беготне.
Must-have любой зимы: заварить ягодный чай с медом и лимоном, испечь домашние пипаркоки и вместе с родными их раскрасить глазурь. Обязательно посмотреть все части „Гарри Поттера“.
Делюсь беспроигрышным рецептом имбирного печенья. В кастрюле смешать 180 г. меда, 80 г. сахара, 1 ч. л. молотого имбиря, 1/4 ч. л. молотой гвоздики, 1 ч. л. корицы. Довести почти до кипения, снять с огня. Добавить 1 ч. л. соды, смесь начнет пениться и увеличится в размере. Добавить 120 г холодного сливочного масла, перемешивая, дождаться, пока растает, взбивая венчиком, добавить 1 яйцо и постепенно ввести 500 г муки. В конце замешивать тесто будет удобно не в емкости, а на столе. Убрать в холодильник минут на 15. Достать, раскатать скалкой тесто толщиной примерно 0,5 см, не тонкое! Вырезать формочками и выпекать 8–10 минут на 180 °C. Enjoy!
Обязательно попробуйте выехать на зимние шашлыки! Тепло оденьтесь, возьмите удобные стулья, отправьтесь в лес, а лучше к какому-нибудь озеру, разведите костер, приготовьте глинтвейн на огне, пожарьте мясо или запеките рыбу в фольге и максимально насладитесь умиротворением. Поверьте, эмоции и впечатления от такого отдыха будут с вами еще долгое время, ведь вы однозначно получите свою дозу расслабления!
Кирилл Сафонов
дизайнер моды
Для столичных жителей в зимние месяцы существует масса развлечений. Тем более что впереди долгожданные праздники.
Декабрь всегда богат на праздничные события. Я думаю, что многие стараются хотя бы раз побывать на Ратушной площади, загадать желание возле рождественской елки и отведать сезонные угощения в сердце средневекового города.
В январе можно уделить больше внимания здоровью. У таллиннцев всегда есть возможность пройтись вдоль моря по променаду Пирита и продолжить свою прогулку в историческом парке Кадриорг, где располагаются одни из главных художественных музеев нашей страны – KUMU, Кадриоргcкий художественный музей. Непременно посетите выставки в этих музеях, чтобы понять изменения, происходящие в художественной жизни.
Мое ателье уже восемь лет находится в этом районе, и меня неизменно вдохновляет история и самобытность улиц Кадриорга.
В феврале вставайте на лыжи и отправляйтесь покорять Мунамяги. Откройте для себя курорт Пярну, даже в зимние месяцы город живет полноценной жизнью. Посетите музей Pärnu Uue Kunsti Muuseum и вдохновитесь работами местных художников, которые создают самобытное искусство мирового масштаба!
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