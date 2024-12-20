Русскоязычный дизайнер из Эстонии выпустил песню с интригующим названием „BSH“ – отсылка к скандальной светской львице?!

„Правда в том, что песни рождаются легче и естественнее, когда в твоей жизни бушуют бури и извергаются вулканы. Когда ты не спишь по ночам, смотришь грустные фильмы, борешься с пристами паники. Когда ты зол, обижен и дальше по списку. Акогда этого ничего не происходит остается выдумывать персонажей и писать про них“, – объясняет артист выбор столь необычной темы для песни.

Хотя Тим и не отрицает, что личность Бригитте Сюзанне Хунт вдохновила его, он подчеркивает, что это песня не является биографией скандальной тусовщицы и все совпадения случайны. „Если большинство мужчин много думают в основном о Римской империи, то я – о БСХ“, – смеется Тим. „Издержки профессии“, – объясняет работающий журналистом в газете Õhtuleht Блуз.

„Несмотря на некоторые очевидные сходства, песня основана на вымышленном персонаже. Она написана с точки зрения одинокой и забытой поп-звезды, которая пережила столько искусственно созданных драм, что полностью утратила связь с реальностью“, – поясняет Тим.

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда дизайнер вдохновляется образом эпатажной Хунт. На обложке сингла изображена футболка Тима, которая в прошлом году стала настоящим хитом продаж. На ней красуется знаменитая фраза Бригитте: „Aitäh, you’re out of my life!“.

„Я думаю, это действительно был один из самых ярких поп-культурных моментов современной истории. Эта драма никогда не устареет“, – вспоминает Тим прошлогоднюю „битву“ BSH с так называемыми „гиенами“.

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