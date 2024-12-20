20.12.2024, 16:00
ФОТО | Осталось украсить елку и перевезти котов до Рождества! Сильвия Ильвес с детьми наконец въехали в свой новый дом
ФОТО: | Delfi Meedia
В жизни виолончелистки Сильвии Ильвес наступило сумасшедшее время: в ее недавно купленном доме вовсю идут приготовления, чтобы она с детьми и кошками могла встретить Рождество в их новом доме. Сильвия, до мозга костей любительница кошек, доверила трех своих рыжих котов - Киппера, Симбу и Фокси - заботе и любви своего бывшего мужа. Однако она и ее дети уже живут в новом доме.
Обычно рождественская елка в гостиной Сильвии украшена уже к первому Адвенту, но в этом году все по-другому.
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