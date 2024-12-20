Шоубиз
20.12.2024, 16:00

ФОТО | Осталось украсить елку и перевезти котов до Рождества! Сильвия Ильвес с детьми наконец въехали в свой новый дом

 
Сильвия Ильвес с котом Симбой в своей прошлой квартире.
Сильвия Ильвес с котом Симбой в своей прошлой квартире.
ФОТО: Aivar Kullamaa | Delfi Meedia

В жизни виолончелистки Сильвии Ильвес наступило сумасшедшее время: в ее недавно купленном доме вовсю идут приготовления, чтобы она с детьми и кошками могла встретить Рождество в их новом доме. Сильвия, до мозга костей любительница кошек, доверила трех своих рыжих котов - Киппера, Симбу и Фокси - заботе и любви своего бывшего мужа. Однако она и ее дети уже живут в новом доме.

Обычно рождественская елка в гостиной Сильвии украшена уже к первому Адвенту, но в этом году все по-другому.

„Для меня в новинку, что в этом году я ни разу не почувствовала дома дух Рождества“, - говорит Сильвия. „Я испытывала это прекрасное чувство, только когда давала концерты на рождественских вечеринках. Да, дома сейчас безумие. Я даже отправила кошек домой к моему бывшему мужу. Сейчас их нельзя пускать в строительную пыль“.

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