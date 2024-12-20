ФОТО | Осталось украсить елку и перевезти котов до Рождества! Сильвия Ильвес с детьми наконец въехали в свой новый дом

Обычно рождественская елка в гостиной Сильвии украшена уже к первому Адвенту, но в этом году все по-другому.

„Для меня в новинку, что в этом году я ни разу не почувствовала дома дух Рождества“, - говорит Сильвия. „Я испытывала это прекрасное чувство, только когда давала концерты на рождественских вечеринках. Да, дома сейчас безумие. Я даже отправила кошек домой к моему бывшему мужу. Сейчас их нельзя пускать в строительную пыль“.