20.12.2024, 18:00
ДО и ПОСЛЕ | Известная эстонская фитнес-модель увеличила себе грудь: „Я просто хотела сделать эту операцию!“
ФОТО: | Delfi Meedia
Звездная фитнес-модель Амани Кийвикас призналась, что несколько дней назад сделала операцию по увеличению груди. Хотя она все еще восстанавливается после операции, она делится своими первыми эмоциями.
Красотка, которая легла под нож в эту среду, объяснила, что установила имплантаты сверху на мышцу. „Учитывая мой образ жизни - я много выступаю на соревнованиях, тренируюсь и работаю тренером - это был самый удобный и оптимальный вариант. Если бы мы установили их под мышцу, нам пришлось бы разрезать грудную мышцу, и восстановление в этом случае тоже было бы более длительным“, - объясняет 22-летняя Амани в социальных сетях.
Уже подписаны?