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20.12.2024, 18:00

ДО и ПОСЛЕ | Известная эстонская фитнес-модель увеличила себе грудь: „Я просто хотела сделать эту операцию!“

 
Kroonika
Амани Кийвикас
Амани Кийвикас
ФОТО: Tiina Annamaa | Delfi Meedia

Звездная фитнес-модель Амани Кийвикас призналась, что несколько дней назад сделала операцию по увеличению груди. Хотя она все еще восстанавливается после операции, она делится своими первыми эмоциями.

Красотка, которая легла под нож в эту среду, объяснила, что установила имплантаты сверху на мышцу. „Учитывая мой образ жизни - я много выступаю на соревнованиях, тренируюсь и работаю тренером - это был самый удобный и оптимальный вариант. Если бы мы установили их под мышцу, нам пришлось бы разрезать грудную мышцу, и восстановление в этом случае тоже было бы более длительным“, - объясняет 22-летняя Амани в социальных сетях.

Амани не знает, каков сейчас точный размер ее груди. „Но в граммах один имплантат - как приличный кусок куриного филе на 325 граммов“, - шутливо отвечает она на вопросы. Амани признается, что мало что знает о размере груди, потому что раньше она жила „без груди“. Теперь ей придется изучить все буквы и цифры, чтобы купить правильный бюстгальтер.

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