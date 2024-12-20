ДО и ПОСЛЕ | Известная эстонская фитнес-модель увеличила себе грудь: „Я просто хотела сделать эту операцию!“

Красотка, которая легла под нож в эту среду, объяснила, что установила имплантаты сверху на мышцу. „Учитывая мой образ жизни - я много выступаю на соревнованиях, тренируюсь и работаю тренером - это был самый удобный и оптимальный вариант. Если бы мы установили их под мышцу, нам пришлось бы разрезать грудную мышцу, и восстановление в этом случае тоже было бы более длительным“, - объясняет 22-летняя Амани в социальных сетях.