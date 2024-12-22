ВИДЕО | Вышел трейлер нового „Супермена“ - у него будут плавки и суперпес

Для перезапуска франшизы на смену Генри Кавиллу пришел пока не очень известный Дэвид Коренсвет, внешне максимально похожий на всех предыдущих криптонцев. 31-летний Коренсвет, ранее снимавшийся в сериалах „Политик“, „Голливуд“ и „Мы владеем этим городом“, стал четвертым актером, сыгравшим эту роль в полнометражном фильме о Супермене, и первым за десятилетие.

В роли антагониста Лекса Лютора - британец Николас Холт, которому для роли пришлось избавиться от волос. Возлюбленную Кларка Кента Лоис Лейн сыграла Рэйчел Броснахэн. Также у героя появится суперпитомец - пес по кличке Крипто, который часто сопровождал хозяина в оригинальных комиксах(там существует целый отряд суперпитомцев).

В трейлере также представлены другие персонажи: Гай Гарднер/Зеленый Фонарь (Нейтан Филлион), Рекс Мейсон/Метаморфо (Энтони Кэрриган), Орлица или Девушка-ястреб (Изабела Мерсед) и Майкл Холт/Мистер Террифик (Эди Гатеги).

Лента призвана открыть новую эру для DC Studios, которую сценарист и режиссер Ганн и продюсер Питер Сафран взяли под свой контроль в 2022 году. В последние годы студии с трудом удается выпустить крупные хиты: такие фильмы, как „Шазам! Ярость богов“, „Отряд самоубийц“, „Чудо-женщина 1984“ и „Джокер 2: Безумие для двоих“ собрали в североамериканском прокате менее 60 млн долларов США каждый. Это произошло в ключевой момент для Голливуда, который пытается сохранить ажиотаж вокруг блокбастеров после ряда провальных кассовых сборов и наступившей „усталости от супергероев“.

Между тем, „Дэдпул и Росомаха“ от Marvel этим летом стал большим хитом, но это был единственный релиз студии в этом году. В 2025 году студия начнет свой шестой этап с перезагрузки „Фантастической четверки“.