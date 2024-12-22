Семейный сеанс: 10 мультфильмов про Рождество для праздничного настроения

Предлагаем подборку из 10 анимационных фильмов, просмотр которых может стать хорошей рождественской традицией.

Полярный экспресс (2004)

„Полярный экспресс“ — это американский компьютерный анимационный фильм 2004 года, снятый режиссером Робертом Земекисом по мотивам одноименной детской книги 1985 года, писателя Криса Ван Оллсбурга. Повесть рассказывает о необыкновенном путешествии детей на волшебном поезде „Полярный экспресс“ на Северный полюс к Санта-Клаусу в канун Рождества. Фильм вошел в Книгу рекордов Гиннесса как первый фильм, где вся игра актеров передана оцифровкой реальных людей. К слову, Том Хэнкс „играет“ пять ролей в этом фильме: мальчик - главный герой, его отец, проводник, Дух Рождества и Санта Клаус.

Все, что я хочу на Рождество — это ты (2017)

А вы знали, что у известной рождественской песни Мэрайи Кэри есть анимационный фильм? Маленькая девочка Мэрайя мечтает получить в подарок на Рождество щенка. Однако для этого ей придётся сначала позаботиться о самой плохой собаке во всём районе по кличке Джек.

Секретная служба Санта-Клауса (2011)

„Секретная служба Санта-Клауса“ — это компьютерный анимационный мультфильм Сары Смит и Бэрри Кука. У Санта-Клауса и его помощников-эльфов много работы, особенно в ночь Рождества, когда они должны успеть облететь весь мир и побывать в каждом доме, где живут хорошие дети. Пока Санта в поте лица работает на благо Рождества, его старший сын Стив мечтает рано или поздно занять отцовское место, а Артур, младший в семье, трудится в почтовом отделе. Никто не воспринимает Артура всерьез, и он почти смирился с таким положением вещей, но однажды у него появляется возможность проявить себя.

Гринч (2018)