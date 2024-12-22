Может ли попавшая под санкции Лариса Долина въехать в Латвию и что будет с ее квартирой в Юрмале?

С 2018 года активно поддерживающая Путина певица внесена в список лиц, представляющих угрозу безопасности“ Украины, с 2023 году она попала в санкционный список Канады. С 16 декабря этого года Долина — в санкционных списках Евросоюза.

В августе певица заявила российским медиа, что она продает квартиру в Юрмале, купленную еще во время фестиваля „Новая волна“ - раньше она там проводила большую часть лета. Российские СМИ сообщали с ее слов, что стоимость недвижимости - более 870 000 евро.