Ах, эта свадьба, свадьба: итоги первого года однополых браков. Сколько пар зарегистрировали отношения, а сколько развелись в 2024?

С 1 января 2024 года в Эстонии однополые пары получили возможность официально регистрировать свои браки, что стало важным шагом на пути к равноправию. Портал Bublik решил узнать не только, какое количество браков было зарегистрировано за год, но и узнал, были ли разводы. Журналист получил официальную статистику от Министерства внутренних дел, а также от Таллиннского ЗАГСа.