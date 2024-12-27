27.12.2024, 09:00
Ах, эта свадьба, свадьба: итоги первого года однополых браков. Сколько пар зарегистрировали отношения, а сколько развелись в 2024?
ФОТО: Delfi Meedia
С 1 января 2024 года в Эстонии однополые пары получили возможность официально регистрировать свои браки, что стало важным шагом на пути к равноправию. Портал Bublik решил узнать не только, какое количество браков было зарегистрировано за год, но и узнал, были ли разводы. Журналист получил официальную статистику от Министерства внутренних дел, а также от Таллиннского ЗАГСа.