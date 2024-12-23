ПОДКАСТ | Изнасилование, холод матери и выбор в пользу лесбийских отношений: откровенная история Варвары из Ида-Вирумаа

1x 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x 0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

2 00:00

Варвара рассказала о травматическом опыте, который произошёл, когда ей было 14 лет. Она стала жертвой сексуального насилия. «Это было грубо, это было жёстко… Он напился, и когда я спала, изнасиловал», — призналась она. Этот случай произошёл в доме крёстной, где Варя часто оставалась, помогая с грудным ребёнком. Мужчина, которому было около 36 лет, воспользовался беззащитностью девочки. «Как кричать, когда тебе закрывают рот? Он держал руки, закрывал рот…» — вспоминала она с болью.

После этого случая Варя долго не могла никому рассказать о произошедшем. Даже своей крёстной она не решилась ничего сказать, опасаясь, что правда разрушит её брак. «Мне казалось, что я причиню ей больше вреда, чем причинили мне, что это будет обвинение меня в этом», — объяснила она. Мать узнала о случившемся только спустя пять лет. Однако и тогда Варя не почувствовала ни поддержки, ни тепла. «У нас не было близких отношений. Я даже не думала, что мама в такой ситуации может мне помочь», — добавила героиня.

От насилия ВСЕГДА есть спасение! Если вы подозреваете, что вы или ваш знакомый подверглись психологическому, физическому, экономическому или сексуальному насилию, немедленно обратитесь за помощью. NB! При возникновении опасной для жизни ситуации немедленно звоните по номеру 112! Также есть несколько способов получить помощь. Кризисный телефон помощи жертвам 116 006.

При звонке из-за границы +372 614 7393. Телефон эмоциональной поддержки и душепопечительства 116 123 (ежедневно с 10 до 24 часов, душепопечители принимают звонки ежедневно с 16 до 24)

Консультационная линия по предупреждению и оказанию помощи жертвам торговли людьми +372 660 7320.

Линия поддержки для желающих отказаться от насилия +372 660 6077. Помощь жертвам Специалисты отдела помощи жертвам и превентивных мер Департамента социального страхования оказывают услуги помощи жертвам во всех уездах Эстонии. Часто они находятся в одном здании с полицией. Работник по оказанию помощи жертвам ведет прием по рабочим дням. Позвоните или напишите работнику по оказанию помощи жертвам, чтобы договориться о консультации. Если вам нужна немедленная помощь, позвоните по кризисному телефону помощи жертвам 116 006.

Из-за отсутствия понимания со стороны семьи и нерешённой травмы Варя столкнулась с тяжёлыми последствиями. Её преследовали чувство вины, страх и депрессия. «Я попыталась совершить суицид. Это было спонтанно, как будто всё навалилось разом: буллинг в школе, эта ситуация, и я просто не выдержала…» — рассказала она. Несмотря на попытку привлечь внимание близких к своему состоянию, отношения с матерью остались напряжёнными. Варя отметила: «Мама занималась своей жизнью. Она была молодой, ей, наверное, было просто не до меня…»

Сегодня Варя продолжает путь к исцелению. Она нашла силы говорить о своей травме, хотя это далось ей нелегко. В интимной сфере Варя сделала выбор в пользу женщин. Этот выбор стал для неё формой защиты после болезненного опыта.