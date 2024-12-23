Овдовевшая Анне Вески и слышать не хочет о Tinder. Кавалеры должны по-другому завоевать ее расположение
В программе ETV „Утро с Ану“ в гостях была легендарная эстонская певица Анне Вески. речь зашла и о личной жизни.
Вески рассказала в выпуске программы, что есть три вещи, которые помогают ей поддерживать форму: движение, чтение и общение. Она отметила, что все это и практикует. Например, общается с людьми на концертах и мероприятиях, где она выступает в роли ведущей.
Ведущая программы поинтересовалась, думала ли Вески о том, чтобы строить отношения через интернет. „Не думала“, - ответила Вески и разразилась смехом. И аккаунт в приложении для знакомств Tinder звезда тоже не заводила? „Нет. И не собираюсь“, - усмехнулась она. Вески объяснила, что мужчина должен иметь смелость самостоятельно найти женщину и постучать в ее дверь.
Открыта ли певица новым отношениям? „Никогда не говори „никогда“. Жизнь всегда должна предлагать нам что-то новое и удивительное. Чтобы жизнь стоила того, чтобы ее прожить“, - констатировала Вески.
Ранее Анне Вески уже говорила в интервью журналу Eesti Naine, что если в ее жизни появится новая любовь, она не будет против.
Анна прожила со своим мужем Бенно Бельчиковым более 40 лет. Анне - человек, ориентированный на отношения, и в течение жизни почти не жила одна. Она не чувствует себя одинокой, потому что у нее так много дел и работы, поэтому „ленивые“ дни, когда не приходится выходить из дома, тем более приятны.
Но если бы в ее жизни появился джентльмен с предложением руки и сердца, что бы сказала Анне? „Никогда не говори никогда“, - отвечает она после секундной паузы на размышление. Ведь любви все возрасты покорны. „Если в жизни суждено быть чему-то прекрасному, нельзя препятствовать этому. Я не буду сопротивляться“.
Бенно Бельчиков скончался в 2022 году после тяжелой болезни. Анне рассказывает, какой была последняя просьба Бенно к ней: „Жизнь продолжается. Пожалуйста, не теряй своей жизнерадостности. Мы прожили вместе много прекрасных и счастливых лет. Я уйду спокойно, если буду знать, что блеск в твоих глазах никуда не исчезнет. Твоя задача - радовать людей так же, как ты это делала до этого. А также любить своих дочерей и внуков. Я знаю, что тебя поддержат твои лучшие друзья, которым я передал свои наставления“.
„С Бенно мне никогда не бывало скучно, и это было главным залогом наших долгих отношений. Если рассуждать философски: чем меньше вы сидите дома нос к носу, тем дольше продлится брак. Бенно давал мне много свободы для работы, и тем радостнее было снова встречаться с ним дома, где всегда был накрыт стол и была готова теплая сауна. Я всегда ждала возвращения домой“, - поделилась Вески.