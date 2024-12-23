Овдовевшая Анне Вески и слышать не хочет о Tinder. Кавалеры должны по-другому завоевать ее расположение

Вески рассказала в выпуске программы, что есть три вещи, которые помогают ей поддерживать форму: движение, чтение и общение. Она отметила, что все это и практикует. Например, общается с людьми на концертах и мероприятиях, где она выступает в роли ведущей.

Ведущая программы поинтересовалась, думала ли Вески о том, чтобы строить отношения через интернет. „Не думала“, - ответила Вески и разразилась смехом. И аккаунт в приложении для знакомств Tinder звезда тоже не заводила? „Нет. И не собираюсь“, - усмехнулась она. Вески объяснила, что мужчина должен иметь смелость самостоятельно найти женщину и постучать в ее дверь.

Открыта ли певица новым отношениям? „Никогда не говори „никогда“. Жизнь всегда должна предлагать нам что-то новое и удивительное. Чтобы жизнь стоила того, чтобы ее прожить“, - констатировала Вески.

Ранее Анне Вески уже говорила в интервью журналу Eesti Naine, что если в ее жизни появится новая любовь, она не будет против.

Анна прожила со своим мужем Бенно Бельчиковым более 40 лет. Анне - человек, ориентированный на отношения, и в течение жизни почти не жила одна. Она не чувствует себя одинокой, потому что у нее так много дел и работы, поэтому „ленивые“ дни, когда не приходится выходить из дома, тем более приятны.

Но если бы в ее жизни появился джентльмен с предложением руки и сердца, что бы сказала Анне? „Никогда не говори никогда“, - отвечает она после секундной паузы на размышление. Ведь любви все возрасты покорны. „Если в жизни суждено быть чему-то прекрасному, нельзя препятствовать этому. Я не буду сопротивляться“.