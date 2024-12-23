ОБЗОР | Снова завидный холостяк! Эстонский миллионер Индрек Рахумаа в свое время покорил сердца многих гламурных дам

Предприниматель и миллионер Индрек Рахумаа, который в течение многих лет попадал в поле зрения СМИ не столько из-за своего бизнеса, сколько из-за своей личной жизни, недавно объявил, что его сердце снова свободно. Его отношения с певицей Элизой Колк остались в прошлом.