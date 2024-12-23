23.12.2024, 11:00
ОБЗОР | Снова завидный холостяк! Эстонский миллионер Индрек Рахумаа в свое время покорил сердца многих гламурных дам(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Предприниматель и миллионер Индрек Рахумаа, который в течение многих лет попадал в поле зрения СМИ не столько из-за своего бизнеса, сколько из-за своей личной жизни, недавно объявил, что его сердце снова свободно. Его отношения с певицей Элизой Колк остались в прошлом.
Но Колк, которая недавно прошла на конкурс Eesti Laul с душераздирающей песней, далеко не первая гламурная леди, крутившая роман с Индреком Рахумаа (52).
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