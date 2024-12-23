ВИДЕО | Объявлены номинанты на звание лучшего эстонского фильма 2024 года. А вы их уже посмотрели?

Лучший эстонский фильм 2024 года будет объявлен 9 января. Победитель получит бронзовую фигурку „Девы Маали“ (Neitsi Maali) авторства Прийта Тендера и денежную премию.

„8 лиц озера Бива“ (Biwa järve 8 nägu), режиссер Марко Раат

На идею снять фильм сценариста и режиссера Марко Раата вдохновила книга немецкого писателя и художника XIX века Макса Даутендея „Восемь лиц озера Бива“ на японскую тему. Раат перенес сказочные любовные истории Даутендея в мир старообрядческой магии и мифов Чудского озера.

„Львица“ (Emalõvi), режиссер Лийна Тришкина-Вахнатало

„Львица“ рассказывает историю матери, которая, преодолевая все преграды, - законы, традиции и здравый смысл - пытается любой ценой спасти свою дочь-подростка.

„Бензопилы пели“ (Mootorsaed laulsid), режиссер Сандер Маран

Комедия ужасов „Бензопилы пели“ рассказывают историю влюбленных Тома и Марии, которые только что нашли друг друга, но их счастье омрачает появление убийцы с бензопилой, похищающего Марию. Пытаясь спасти свою возлюбленную, Том сталкивается со множеством странных персонажей.

„День сауны“ (Sannapäiv), режиссеры Анна Хинтс и Тушар Пракаш

Этот короткометражный фильм переносит зрителя в темное и интимное пространство бани по-черному в Вана-Выромаа, где мужчины отдыхают после долгого и утомительного рабочего дня. Снятый в Вырумаа фильм вдохновлен предыдущим документальным фильмом Хинтс „Сестринство бани по-черному“, в котором сокровенными историями делились женщины.

„Швейная машина“ (Õmblusmasin), режиссер Юло Пикков

Короткометражный документальный фильм рассказывает о городе Печоры и населявших его людях через судьбу прабабушки автора фильма. Кинолента о том, что значит быть человеком и оставаться им даже в самые безнадежные моменты.

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