Сделавший пересадку волос в Турции Женя Фокин раскрыл, сколько стоила изменившая его жизнь процедура

Фокин признался, что хотел взять пакет без ограничений, чтобы хирург не стал считал его волосы по-отдельности. „Он стоил 2 500 евро и включал перелет, очень хороший пятизвездочный отель, завтраки“, - рассказал он.

По словам Фокина, на месте нужно находиться ровно три дня. „Один день вы летите, второй день - операция, третий день - очистка ран, осмотр. На четвертый день вылетаешь обратно“, - говорит он.