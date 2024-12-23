23.12.2024, 13:00
Сделавший пересадку волос в Турции Женя Фокин раскрыл, сколько стоила изменившая его жизнь процедура(14)
ФОТО: ERAKOGU
Известный стилист и телеведущий Женя Фокин в прошлом месяце отправился в Турцию, чтобы сделать пересадку волос, о которой давно мечтал. В онлайн-передаче Õhtuleht „Завтрак со звездой“ Фокин рассказал, во сколько обошлась изменившая его жизнь процедура.
Фокин признался, что хотел взять пакет без ограничений, чтобы хирург не стал считал его волосы по-отдельности. „Он стоил 2 500 евро и включал перелет, очень хороший пятизвездочный отель, завтраки“, - рассказал он.
Уже подписаны?