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23.12.2024, 13:00

Сделавший пересадку волос в Турции Женя Фокин раскрыл, сколько стоила изменившая его жизнь процедура

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Женя Фокин
Женя Фокин
ФОТО: ERAKOGU

Известный стилист и телеведущий Женя Фокин в прошлом месяце отправился в Турцию, чтобы сделать пересадку волос, о которой давно мечтал. В онлайн-передаче Õhtuleht „Завтрак со звездой“ Фокин рассказал, во сколько обошлась изменившая его жизнь процедура.

Фокин признался, что хотел взять пакет без ограничений, чтобы хирург не стал считал его волосы по-отдельности. „Он стоил 2 500 евро и включал перелет, очень хороший пятизвездочный отель, завтраки“, - рассказал он.

По словам Фокина, на месте нужно находиться ровно три дня. „Один день вы летите, второй день - операция, третий день - очистка ран, осмотр. На четвертый день вылетаешь обратно“, - говорит он.

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