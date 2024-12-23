Кино
23.12.2024, 16:00

Разрушил дух Рождества! Джуд Лоу расстроил своим признанием фанатов культового фильма „Отпуск по обмену“

 
Delfi Дом&Сад
Джуд Лоу и Кэмерон Диас в фильме „Отпуск по обмену“
Джуд Лоу и Кэмерон Диас в фильме „Отпуск по обмену“
ФОТО: Capital Pictures | ddp/Capital Pictures / Vida Press

Актер Джуд Лоу в интервью BBC Radio 2 открыл поклонникам фильма „Отпуск по обмену“ неприятный секрет, который может разрушить дух Рождества. Оказывается, уютный коттедж в Англии, где жила героиня фильма Айрис, на самом деле не существует, пишет Delfi Дом&Сад.

Каждый год многие из нас традиционно пересматривают рождественские фильмы. Один из самых популярных фильмов — „Отпуск по обмену“. Это история двух женщин, которых разочаровали мужчины и отношения с ними. Айрис и Аманда живут в разных частях света, и на Рождество они меняются домами и влюбляются в местных мужчин.

Один из домов находится в английской сельской местности. Это очень уютный и милый коттедж, настоящий оазис спокойствия.

Кэмерон Диас в фильме „Отпуск по обмену“ на фоне того самого сказочного домика.

Джуд Лоу, который играет одного из героев фильма, в интервью BBC Radio 2 рассказал, что этого загородного дома на самом деле не существует. Режиссер фильма, перфекционистка по натуре, не смогла найти подходящий коттедж и в итоге буквально нарисовала его. Подходящее место было арендовано, и дом был построен специально для съемок.

„Мы снимались в Великобритании зимой, и каждый раз, когда мы входили в дом, съемки прекращались. Внутреннюю часть мы снимали в Лос-Анджелесе примерно три месяца спустя“, — рассказал Джуд Лоу в одном из интервью.

„Отпуск по обмену“ (2006)

„Отпуск по обмену“ (англ. The Holiday) — романтическая комедия, снятая режиссёром Нэнси Мейерс. Фильм вышел в прокат в 2006 году и с тех пор стал настоящим рождественским хитом. Мейерс известна своими работами в жанре романтической комедии, и этот фильм не стал исключением — он сочетает в себе элементы лёгкой комедии и трогательной драмы, с обилием рождественской атмосферы.

Сюжет сосредоточен вокруг двух женщин, проживающих в разных странах: Айрис (Кейт Уинслет), британская журналистка, и Аманда (Кэмерон Диас), успешная бизнесвумен из Лос-Анджелеса. Обе переживают личные проблемы: Айрис не может забыть своего женатого коллегу, а Аманда разочарована в мужчинах после неудачных отношений.

Чтобы уйти от повседневных проблем, они решают обменяться домами на время рождественских каникул. В новом окружении каждая из них находит неожиданные возможности для личной трансформации и любви. В фильме также снялись Джуд Лоу, который сыграл брата Айрис, Грега, и Джек Блэк, исполнивший роль композитора Мэйлса, с которым Аманда заводит отношения.

„Отпуск по обмену“ стал любимым фильмом для многих в рождественский период благодаря своей тёплой атмосфере, живописным пейзажам и романтическому настрою. Он умело сочетает в себе темы любви, самооткрытия и второго шанса, что делает его идеальным выбором для просмотра в канун праздников.

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