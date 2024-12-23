Разрушил дух Рождества! Джуд Лоу расстроил своим признанием фанатов культового фильма „Отпуск по обмену“

„Отпуск по обмену“ (2006)

„Отпуск по обмену“ (англ. The Holiday) — романтическая комедия, снятая режиссёром Нэнси Мейерс. Фильм вышел в прокат в 2006 году и с тех пор стал настоящим рождественским хитом. Мейерс известна своими работами в жанре романтической комедии, и этот фильм не стал исключением — он сочетает в себе элементы лёгкой комедии и трогательной драмы, с обилием рождественской атмосферы.

Сюжет сосредоточен вокруг двух женщин, проживающих в разных странах: Айрис (Кейт Уинслет), британская журналистка, и Аманда (Кэмерон Диас), успешная бизнесвумен из Лос-Анджелеса. Обе переживают личные проблемы: Айрис не может забыть своего женатого коллегу, а Аманда разочарована в мужчинах после неудачных отношений.

Чтобы уйти от повседневных проблем, они решают обменяться домами на время рождественских каникул. В новом окружении каждая из них находит неожиданные возможности для личной трансформации и любви. В фильме также снялись Джуд Лоу, который сыграл брата Айрис, Грега, и Джек Блэк, исполнивший роль композитора Мэйлса, с которым Аманда заводит отношения.