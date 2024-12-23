Разрушил дух Рождества! Джуд Лоу расстроил своим признанием фанатов культового фильма „Отпуск по обмену“
Актер Джуд Лоу в интервью BBC Radio 2 открыл поклонникам фильма „Отпуск по обмену“ неприятный секрет, который может разрушить дух Рождества. Оказывается, уютный коттедж в Англии, где жила героиня фильма Айрис, на самом деле не существует, пишет Delfi Дом&Сад.
Каждый год многие из нас традиционно пересматривают рождественские фильмы. Один из самых популярных фильмов — „Отпуск по обмену“. Это история двух женщин, которых разочаровали мужчины и отношения с ними. Айрис и Аманда живут в разных частях света, и на Рождество они меняются домами и влюбляются в местных мужчин.
Один из домов находится в английской сельской местности. Это очень уютный и милый коттедж, настоящий оазис спокойствия.
Джуд Лоу, который играет одного из героев фильма, в интервью BBC Radio 2 рассказал, что этого загородного дома на самом деле не существует. Режиссер фильма, перфекционистка по натуре, не смогла найти подходящий коттедж и в итоге буквально нарисовала его. Подходящее место было арендовано, и дом был построен специально для съемок.
„Мы снимались в Великобритании зимой, и каждый раз, когда мы входили в дом, съемки прекращались. Внутреннюю часть мы снимали в Лос-Анджелесе примерно три месяца спустя“, — рассказал Джуд Лоу в одном из интервью.