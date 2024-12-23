ФОТО | Смелый выбор! В преддверии дня рождения эстонская теннисистка Анетт Контавейт решилась сменить цвет волос

Бывшая профессиональная теннисистка сменила свои белокурые локоны - теперь она брюнетка.

„Итак... Я тут кое-что сделала!“ - пишет Анетт в Instagram, демонстрируя свой новый темный цвет волос.

Пост сразу же получил множество положительных отзывов от подписчиков. Среди прочих, новую прическу Анетт одобрила и эстонская спортсменка Келли Сильдару.

24 декабря Контавейт исполнится 29 лет.

Анетт Контавейт и ее спутник жизни футболист Брент Леписту стали родителями в начале сентября, когда на свет появился их сын Леон Энзо.

В конце сентября Контавейт и Леписту дали первое совместное интервью передаче „Pealtnägija“. Хотя в прошлом Анетт рассказывала, что познакомилась с Леписту через общих знакомых, в интервью они оба признались, что начало их отношений было для них непростым, поскольку оба занимались большим спортом.

В передаче также обсуждалось рождение первенца пары Леона Энзо. Новоиспеченная мама призналась, что они не так быстро привыкли к новой жизни. „На то, чтобы привыкнуть к таким большим переменам, уйдет немного больше времени“, - сказала Анетт. Брент признался, что все остальные титулы, которые они завоевали в своей жизни, меркнут по сравнению с тем, когда они стали родителями. Анетт также призналась, что эти вещи трудно сравнивать, потому что кажется, что началась совершенно новая жизнь.

Первые сведения об отношениях эстонской теннисистки Анетт и Брента появились в начале марта 2022 года, когда Брент поделился в социальных сетях фотографией улыбающейся Анетт, наслаждающейся кофе-латте. На сегодняшний день пара вместе посетила множество праздничных и светских мероприятий. Например, в этом году 24 февраля они присутствовали на приеме у президента.

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