23.12.2024, 18:00
ДО и ПОСЛЕ | В Эстонии - эпидемия увеличения груди! Финалистка конкурса Eesti Laul вставила силикон: „Наконец-то чувствую себя целостной“(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
В последнее время сразу несколько эстонских красавиц решились на увеличение груди. Вот и финалистка песенного конкурса Eesti Laul Туули Ранд встретит Рождество с бюстом нового размера. „Наконец-то я решилась на то, о чем думала уже много лет“, - объяснила она.
Певица Туули Ранд (34) написала в социальных сетях, что увеличила грудь. Она решила честно поделиться своим личным опытом на своей странице в Instagram и посвятила свой пост женщинам.
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