ДО и ПОСЛЕ | В Эстонии - эпидемия увеличения груди! Финалистка конкурса Eesti Laul вставила силикон: „Наконец-то чувствую себя целостной“

„Это очень личный путь, но в то же время я чувствую, что именно такие истории могут помочь тем, кто находится в том же положении, что и я некоторое время назад - полна вопросов, сомнений и мыслей вроде „это не для меня“, „может быть, позже, после рождения детей“ или „это кажется таким сложным“. Да, я наконец-то решилась на то, о чем думала уже много лет. Я сделала пластику груди. Это было нелегкое решение, но после долгих раздумий, разговоров и разбора своих чувств я почувствовала, что готова“, - сказала она, описывая ход своих мыслей.