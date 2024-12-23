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23.12.2024, 18:00

ДО и ПОСЛЕ | В Эстонии - эпидемия увеличения груди! Финалистка конкурса Eesti Laul вставила силикон: „Наконец-то чувствую себя целостной“

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Туули Ранд до увеличения груди
Туули Ранд до увеличения груди
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

В последнее время сразу несколько эстонских красавиц решились на увеличение груди. Вот и финалистка песенного конкурса Eesti Laul Туули Ранд встретит Рождество с бюстом нового размера. „Наконец-то я решилась на то, о чем думала уже много лет“, - объяснила она.

Певица Туули Ранд (34) написала в социальных сетях, что увеличила грудь. Она решила честно поделиться своим личным опытом на своей странице в Instagram и посвятила свой пост женщинам.

„Это очень личный путь, но в то же время я чувствую, что именно такие истории могут помочь тем, кто находится в том же положении, что и я некоторое время назад - полна вопросов, сомнений и мыслей вроде „это не для меня“, „может быть, позже, после рождения детей“ или „это кажется таким сложным“. Да, я наконец-то решилась на то, о чем думала уже много лет. Я сделала пластику груди. Это было нелегкое решение, но после долгих раздумий, разговоров и разбора своих чувств я почувствовала, что готова“, - сказала она, описывая ход своих мыслей.

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