ФОТО | Таави Рыйвас установил личный рекорд, пробежав марафон в Испании

Дистанция марафона составила 42,195 километра, участвовать могли все совершеннолетние. Финишная линия марафона прошла на Пасео-дель-Парке, напротив мэрии Малаги.

Как рассказал Таави, в марафоне приняли участие пять - шесть человек из клуба его партнера по тренировкам. Из эстонцев быстрее всех пробежал Яанус Калласте.

„Марафон Малаги стал шестым полноценным марафоном в моей жизни благодаря триатлонному сезону и поздней осени, — сказал Таави. - Благодаря тренировкам, проведенным моим партнером по тренировкам в холоде и темноте, мой результат оказался лучшим за всю историю – 3.43.30. Моей целью было не слишком рисковать и пробежать не более 3,45, и так оно и вышло. Красивое завершение сезона: личный рекорд в марафоне 3.43.30“.

Из-за участия в марафоне Таави Рыйвас был мотивирован тренироваться даже в плохую погоду - под дождем и снегом -, и, по его словам, за последние три месяца он тренировался больше, чем когда-либо прежде.

В своем аккаунте в социальной сети Таави поблагодарил свою семью, которая ждала его с тренировок по вечерам и длинным выходным, а также группу поддержки, сопровождавшую его во время марафона.

„Сегодняшний забег я посвящаю моему партнеру по тренировкам Урмасу Рандма. Его интервальные тренировки помогли ему преодолеть всю дистанцию, не останавливаясь ни на секунду. Если первые 28 километров были в удовольствие, до 35-36 км - более-менее терпимо, то последние 6 километров были именно на выносливость, которую мы тренируем на дороге Хийу в любую погоду“, - написал Таави.

В марафоне Малаги приняли также участие предприниматель и владелец кафе Must Puudel Сийм Суси и бывший политик и коллега Таави по партии Калле Паллинг.

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