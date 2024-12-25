ФОТО | В Таллинне прошла премьера иммерсивного спектакля для детей „Сказки у камина. Зима“

Вместе с хранительницей сказок и легенд в роли Лидии Головатой зрители погрузились в волшебный сюжет сказки „Как тролли на свой лад Рождество справляли“ Сакариаса Топелиуса. Сказка ожила на глазах маленьких зрителей, которые не только наблюдали за происходящим, но и по желанию могли стать участниками театрального действия, например, участвуя в танцах тролля. Звуковые, музыкальные и визуальные эффекты, использованные в спектакле, создали сказочную атмосферу, сделав происходящее на сцене еще более реалистичным и завораживающим.