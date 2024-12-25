ФОТО | В Таллинне прошла премьера иммерсивного спектакля для детей „Сказки у камина. Зима“
„Сказки у камина. Зима“ — иммерсивное театральное приключение для детей в мир скандинавских сказок и преданий, рассказанных у тёплого камина.
Вместе с хранительницей сказок и легенд в роли Лидии Головатой зрители погрузились в волшебный сюжет сказки „Как тролли на свой лад Рождество справляли“ Сакариаса Топелиуса. Сказка ожила на глазах маленьких зрителей, которые не только наблюдали за происходящим, но и по желанию могли стать участниками театрального действия, например, участвуя в танцах тролля. Звуковые, музыкальные и визуальные эффекты, использованные в спектакле, создали сказочную атмосферу, сделав происходящее на сцене еще более реалистичным и завораживающим.
„Сказки у камина“ — серия иммерсивных спектаклей, где сказки выбираются в соответствии с каждым временем года, его настроением и атмосферой. Первый спектакль, „Сказки у камина. Зима“, стал началом этой серии.
Премьера спектакля состоялась 22 декабря 2024.
Следующие спектакли пройдут в январе 2025 года. Подробнее ЗДЕСЬ.
Режиссёр спектакля Артём Гареев.
Главную роль исполняет Лидия Головатая.
Спектакль идёт на русском языке. Для детей от 6 лет.