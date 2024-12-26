Русские в Каннах, портрет XX века и нетипичный блокбастер: 10 лучших фильмов уходящего года

В списке лучших фильмов года можно найти множество жанров — от боди-хоррора „Субстанция“ Корали Фаржа до военной антиутопии Алекса Гарленда „Гражданская война“. Далеко не каждый из них в итоге дойдет до заветного „Оскара“, тем не менее удовольствие от просмотра гарантировано.

Субстанция

Мировая премьера сатирического боди-хоррора „Субстанция“ прошла на минувшем Каннском кинофестивале, по итогам которого создательница фильма, француженка Корали Фаржа, получила приз за лучший сценарий. „Субстанция“ будоражила зрителей еще на этапе трейлера: остросоциальными смыслами, клиповым монтажом и сценами тошнотворного графического насилия. Фильм, который заявлялся как боди-хоррор, обернулся провокационной черной комедией о нереалистичных стандартах красоты, которые уничтожают женщин снаружи и изнутри.

В центре сюжета стареющая актриса Элизабет Спаркл (Деми Мур) — она получает шанс вернуть „молодую“ версию себя, а заодно престиж и почет в индустрии. Чудо-эликсир превращает Элизабет в 20-летнюю красотку Сью (Маргарет Куэлли), которая тут же получает место ведущей шоу аэробики. Есть лишь одна проблема — жить в теле Cью. постоянно не получается, иногда нужно возвращаться к „старой“ Элизабет, которая с каждым днем становится все дряхлее и дряхлее.

Анора

Комедийная драма инди-энтузиаста Шона Бейкера „Анора“ — редкое кино, объединяющее критиков и зрителей. После победы на Каннском кинофестивале фильм успешно вошел в широкий прокат, а Юра Борисов — влюбил в себя несколько миллионов зарубежных зрителей.