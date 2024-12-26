Русские в Каннах, портрет XX века и нетипичный блокбастер: 10 лучших фильмов уходящего года
Уходящий год для индустрии кино вышел довольно примечательным. Впервые за пятьдесят лет десятка самых прибыльных голливудских фильмов оказалась сиквелами: „Головоломка 2“, „Моана 2“, „Дюна. Часть 2“, „Дэдпул и Росомаха“, „Гадкий я 4“. При этом, оригинальные картины — „Собиратель душ“ Оза Перкинса или „Претенденты“ Луки Гуаданьино — запомнились шикарными промо кампаниями. Главный приз в Каннах впервые унес фильм с русскими актерами: председатель жюри Грета Гервиг отдала Золотую пальмовую ветвь трагикомедии Шона Бейкера „Анора“ с Юрой Борисовым и Марком Эдельштейном. Режиссер „Крестного отца“ Фрэнсис Форд Коппола вернулся в мир большого кино после двенадцатилетнего затишья. Впрочем, его новая работа „Мегалополис“ оказалась совершенно не зрительским кино.
В списке лучших фильмов года можно найти множество жанров — от боди-хоррора „Субстанция“ Корали Фаржа до военной антиутопии Алекса Гарленда „Гражданская война“. Далеко не каждый из них в итоге дойдет до заветного „Оскара“, тем не менее удовольствие от просмотра гарантировано.
Субстанция
Мировая премьера сатирического боди-хоррора „Субстанция“ прошла на минувшем Каннском кинофестивале, по итогам которого создательница фильма, француженка Корали Фаржа, получила приз за лучший сценарий. „Субстанция“ будоражила зрителей еще на этапе трейлера: остросоциальными смыслами, клиповым монтажом и сценами тошнотворного графического насилия. Фильм, который заявлялся как боди-хоррор, обернулся провокационной черной комедией о нереалистичных стандартах красоты, которые уничтожают женщин снаружи и изнутри.
В центре сюжета стареющая актриса Элизабет Спаркл (Деми Мур) — она получает шанс вернуть „молодую“ версию себя, а заодно престиж и почет в индустрии. Чудо-эликсир превращает Элизабет в 20-летнюю красотку Сью (Маргарет Куэлли), которая тут же получает место ведущей шоу аэробики. Есть лишь одна проблема — жить в теле Cью. постоянно не получается, иногда нужно возвращаться к „старой“ Элизабет, которая с каждым днем становится все дряхлее и дряхлее.
Анора
Комедийная драма инди-энтузиаста Шона Бейкера „Анора“ — редкое кино, объединяющее критиков и зрителей. После победы на Каннском кинофестивале фильм успешно вошел в широкий прокат, а Юра Борисов — влюбил в себя несколько миллионов зарубежных зрителей.
Как и предыдущие работы Бейкера, „Анора“ — не лишена гуманистического посыла, устами персонажей фильма — Аноры (Майки Мэдисон), Игоря (Борисов), Вани (Марк Эйдельштейн) — режиссер проговаривает базовые человеческие истины, нажимая на самые уязвимые точки зрительской души. „Анора“ — более реалистичная версия культовой „Красотки“ Гэрри Маршалла, в которой ночная бабочка и сын богатого русского олигарха не сколько влюбляются друг в друга, сколько сбегают от реальности, в которой они ощущают себя ненужными и бесконечно несчастными.
Претенденты
Спортивный триллер Луки Гуаданьино „Претенденты“ с Зендеей, Джошем О’Коннором и Майком Файстом, бесспорно, самая жаркая премьера года. В центре сюжета — трое амбициозных теннисистов Таши, Арт и Патрик, которые становятся жертвами злополучного любовного треугольника. Под ритмичный саундтрек музыкального дуэта Трента Резнора и Аттикуса Росса („Исчезнувшая“, „Душа“), главные герои потеют на корте, махают ракетками и разбивают друг другу сердца. История взаимоотношений Таши, Арта и Патрика разворачивается на протяжении двух десятилетий, а сам фильм идет почти три часа. Но даже громоздкий хронометраж не мешает „Претендентам“ быть невероятно наэлектризованным фильмом, который до самого конца держит интригу, оставляя зрителя в мучительном напряжении.
Дюна. Часть 2
В 2021 году научно-фантастический блокбастер „Дюна“ канадского режиссера Дени Вильнева („Прибытие“, „Убийца“) показал очень сдержанные результаты в мировом прокате. Тем не менее боссы студии Warner Bros. постановили — сиквелу „Дюны“ быть. И, как показало время, не прогадали. Монументальная „Дюна. Часть 2“, которая по негласной голливудской традиции, расширяет масштабы оригинала, оказалась в числе самых прибыльных фильмов 2024 года, собрав более 800 млн долларов.
Здесь важно отметить, что „Дюна“ — максимально нетипичный блокбастер, снятый на стыке коммерческого кино и артхауса. В фильме много диалогов и крупных планов, но почти нет экшен-сцен. Осознанно отказавшись от экспозиции, Вильнев упаковывает сложный мир книг Фрэнка Герберта в красивые визуальные метафоры, предоставляя зрителям большой простор для фантазии и собственной рефлексии.
Бруталист
Критики Венецианского кинофестиваля окрестили „Бруталист“ Брэйди Корбета („Детство лидера“, Вокс Люкс“) „монументальным портретом XX века“. Действие фильма разворачивается незадолго после Второй мировой войны. Главный герой — амбициозный архитектор Ласло Тот (Адам Броди), выживший в концлагере Третьего рейха. После падения нацистской Германии Тот переезжает к кузену в США и устраивается работать на мебельной фабрике. Там его замечает богатый бизнесмен Гаррисон Ван Бюрен (Гай Пирс) и предлагает заняться реставрацией своей библиотеки. Поначалу дружеские отношения миллионера и архитектора меняются, когда первый заказывает у второго проект мечты — грандиозное здание в память о покойной матери.
Корбет — режиссер, незаслуженно обделенный вниманием киноакадемиков, наконец-то получил свои пять минут славы. После теплого приема на острове Лидо „Бруталиста“ с не меньшим трепетом ждут на „Оскаре“ — в самых важных номинациях. „Бруталист“ собрал в себе все большие трагедии прошлого века: от холокоста до кризиса эмиграции. Удивительным образом фильм Корбета рифмуется и с событиями текущими, но уже в совершенно другом видении.
Головоломка 2
Легендарный мультфильм студии Pixar „Головоломка“ вернулся с сиквелом, который, оказывается ничуть не хуже, а в отдельных моментах — умнее и тоньше оригинала. После событий первого фильма проходит два года, Райли (Кенсингтон Таллман) превращается в 13-летнего подростка, ее эмоции становятся более сложными и разнообразными. К Радости (Эми Полер), Печали (Филлис Смит), Гневу (Льюис Блэк), Брезгливости (Лиза Лапира) и Страху (Тони Хейл) прибавляются Зависть (Айо Эдебири), Хандра (Адель Экзаркопулос), Стыд (Пол Уолтер Хаузер) и Тревожность (Майя Хоук). Последняя становится катализатором неприятных изменений в жизни Райли, которая окончательно теряет себя в попытке освоиться среди неприветливых старшеклассников.
„Головоломку 2“ сложно назвать идеальным сиквелом (хотя, сборы в миллиард долларов по всему миру и звание самого кассового фильма года определенно впечатляют!), кудесники Pixar в очередной раз устраивают сеанс психотерапии для самых маленьких, но ничего фундаментально нового не предлагают. Впрочем, „Головоломке“ это и не особо нужно.
Присяжный номер 2
Новый фильм 94-летнего Клинта Иствуда „Присяжный номер 2“ — наглядный пример капиталистической жадности голливудских киностудий. Продюсеры Warner Bros. чуть не оставили „Присяжного“ без проката, посчитав фильм о сложностях судебной системы США недостаточно интересным для массового зрителя. Здесь важно отметить, что Иствуд, режиссер „Малышки на миллион“ и „Мостов округа Мэдисон“, на протяжении десятков лет стабильно приносил студии деньги и авторитетные награды. „Присяжный“, вопреки ожиданиям боссов Warner Bros., оказался шекспировской драмой о бремени страстей человеческих и дуализме правды.
Главный герой — присяжный заседатель Джастин Кемп (Николас Холт) — оказывается в эпицентре судебного дела об убийстве девушки, к которому он сам оказывается случайно причастен. Джастин оказывается перед сложным моральным выбором: осудить невиновного он не может, но и выдать себя не решается.
Комната по соседству
Еще одна весточка с Венецианского кинофестиваля — камерная драма испанского режиссера Педро Альмодовара „Комната по соседству“, которая получила главный приз смотра - Золотого льва. Действие фильма разворачивается вокруг бывшего военного журналиста Марты (Тильда Суинтон), которой диагностируют терминальную стадию рака. Не желая оставаться наедине со страшной болезнью, Марта приглашает в гости давнюю подругу Ингрид (Джулианна Мур) — та совсем недавно выпустила роман, посвященный смерти, но, как оказалось впоследствии, соприкоснуться с ней в реальности была не готова.
„Комната по соседству“ — полнометражный англоязычный дебют Альмодовара и, возможно, самый добрый его фильм. Идя рука об руку со смертью, Марта позволяет себе не только страдать, но и шутить, а также делать неоднозначный выбор, рискуя вызвать осуждение и непонимание со стороны близких.
Гражданская война
Антиутопический военный экшн „Гражданская война“ — самый дорогой фильм культовой американской студии А24, подарившей нам хоррор „Реинкарнация“ и костюмный эпик „Легенда о Зеленом рыцаре“. Общий бюджет „Гражданской войны“ составил 50 млн долларов (при сборах 121 млн). Режиссер фильма — Алекс Гарленд („Род мужской“, „Пекло“, „28 дней спустя“) — снял собственную версию „Иди и смотри“ Элема Климова.
„Гражданская война“ — кино удивительно безжалостное к чувствам зрителям — без прикрас демонстрирует все ужасы войны на примере сценария, который не так уж далек от реальности. События разворачиваются в альтернативной вселенной, где территория условных США оказывается разделена на три отдельные части. Вашингтон оборачивается против Калифорнии и Техаса, силовики выступают против гражданских, и только журналисты хладнокровно фиксируют происходящую на их глазах историю.
Настоящая боль
Еще одна картина с большим прицелом на награды. Премьера роуд-муви „Настоящая боль“ прошла на фестивале независимого американского кино „Сандэнс“ в начале этого года. Режиссером фильма выступил американский актер Джесси Айзенберг („Социальная сеть“), он же сыграл в нем главную роль. Экранным партнером Айзенберга стал Киран Калкин, широко известный по сериалу „Наследники“.
Главные герои — двоюродные братья, которые отправляются в Польшу, чтобы посетить дом покойной бабушки. По дороге они волей неволей окунаются в историю холокоста. „Настоящая боль“, вопреки своему названию и заявленной теме, кино добросердечное, обреченное на массовую любовь. Без лишнего драматизма Айзенберг рассказывает историю еврейского народа, делая особый акцент на трагических событиях прошлого столетия. „Настоящая боль“ — маленькое кино, говорящее на большую тему. Возможно, не самое заметное на фоне „Гражданской войны“ или „Дюны“, но определенно не менее значимое.