Жительницу Ида-Вирумаа в возрасте 14-ти лет изнасиловал муж крестной. Мать пропустила информацию мимо ушей

„Я спустя пять лет только рассказала своей маме об этом. А в тот момент — страх, стыд, оцепенение“, — говорит девушка. Ее слова отражают состояние, в котором многие жертвы насилия оказываются, не находя поддержки в своем окружении.

Доверия к матери не было, и рассказать о случившемся казалось невозможным. „У меня не было близких отношений с мамой, чтобы я могла ей это рассказать. И даже мысли не было, что она может помочь“, — вспоминает она.