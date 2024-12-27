27.12.2024, 15:00
Жительницу Ида-Вирумаа в возрасте 14-ти лет изнасиловал муж крестной. Мать пропустила информацию мимо ушей(3)
История девушки из Ида-Вирумаа — это не просто трагедия, это важный урок для каждого. Насилие, которое она пережила в 14 лет со стороны мужа крестной, произошло на фоне молчания и отсутствия доверительных отношений в семье. Сегодня она делится своим опытом, чтобы другие смогли осознать важность открытого диалога.
„Я спустя пять лет только рассказала своей маме об этом. А в тот момент — страх, стыд, оцепенение“, — говорит девушка. Ее слова отражают состояние, в котором многие жертвы насилия оказываются, не находя поддержки в своем окружении.
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