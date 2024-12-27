Топчик
27.12.2024, 15:00

Жительницу Ида-Вирумаа в возрасте 14-ти лет изнасиловал муж крестной. Мать пропустила информацию мимо ушей

 (3)

История девушки из Ида-Вирумаа — это не просто трагедия, это важный урок для каждого. Насилие, которое она пережила в 14 лет со стороны мужа крестной, произошло на фоне молчания и отсутствия доверительных отношений в семье. Сегодня она делится своим опытом, чтобы другие смогли осознать важность открытого диалога.

„Я спустя пять лет только рассказала своей маме об этом. А в тот момент — страх, стыд, оцепенение“, — говорит девушка. Ее слова отражают состояние, в котором многие жертвы насилия оказываются, не находя поддержки в своем окружении.

Доверия к матери не было, и рассказать о случившемся казалось невозможным. „У меня не было близких отношений с мамой, чтобы я могла ей это рассказать. И даже мысли не было, что она может помочь“, — вспоминает она.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии