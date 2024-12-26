ПРАЗДНИЧНЫЙ INSTAGRAM | Cемейные посиделки и теплые пожелания: смотрите, как празднуют Рождество эстонские звезды
Эстонские знаменитости делятся в социальных сетях фотографиями и видео о том, как они празднуют Рождество.
Элина Нечаева
Элина Нечаева поделилась красивой семейной фотографией со своим мужем Ахмедом и новорожденной Оливией. Пара поздравила всех с Рождеством.
Алика Милова
24 декабря певица Алика Милова отметила праздник вместе со своей семьей, в том числе с сестрой Валерией. Через день певица обменялась подарками со своим возлюбленым Раулем Эско.
Уудо Сепп
25 декабря музыкант Уудо Сепп показал, как проводит Рождество вместе со своей возлюбленной Сирли: в рождественских свитерах, со свечами и наряженной елкой.
Анетт Контавейт
24 декабря теннисистка Анетт Контавейт отметила не только наступление Рождества, но и свой день рождения. Спортсменка была очень счастлива, так как это первый раз, когда она встречает эти праздники в роли мамы.
Стефан Айрапетян
Стефан, которому 24 декабря исполнилось 27 лет, поделился красивыми рождественскими фотографиями с женой Викторией и дочерью. „Счастливого Рождества всем вам от Айраметянов! Берегите друг друга. Целую, обнимаю, воздушные шарики!“ - написал Стефан.
Ленна Куурмаа
Певица Ленна Куурма поделилась уютными кадрами из Ильмавеэре, где она проводит Рождество со своим мужем Лаури Мяэсепага.
Биргит Саррап
Певица Биргит Саррап опубликовала в Instagram красивый праздничный снимок. На фото она позирует с мужем Индреком Саррапом и детьми Симеоном и Хелин. „С Рождеством, дорогие друзья!“ — передала Биргит свои праздничные пожелания.