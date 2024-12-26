Шоубиз
26.12.2024, 12:13

ПРАЗДНИЧНЫЙ INSTAGRAM | Cемейные посиделки и теплые пожелания: смотрите, как празднуют Рождество эстонские звезды

 
Элина Нечаева, Стефан Айрапетян и Ленна Куурмаа.
Элина Нечаева, Стефан Айрапетян и Ленна Куурмаа.
ФОТО: Kollaaž | Delfi Meedia

Эстонские знаменитости делятся в социальных сетях фотографиями и видео о том, как они празднуют Рождество.

Элина Нечаева

Элина Нечаева поделилась красивой семейной фотографией со своим мужем Ахмедом и новорожденной Оливией. Пара поздравила всех с Рождеством.

Алика Милова

24 декабря певица Алика Милова отметила праздник вместе со своей семьей, в том числе с сестрой Валерией. Через день певица обменялась подарками со своим возлюбленым Раулем Эско.

кадр из сториз Алики Миловой

Кадр из сториз Алики Миловой

Уудо Сепп

25 декабря музыкант Уудо Сепп показал, как проводит Рождество вместе со своей возлюбленной Сирли: в рождественских свитерах, со свечами и наряженной елкой.

Уудо Сепп с возлюбленной

Анетт Контавейт

24 декабря теннисистка Анетт Контавейт отметила не только наступление Рождества, но и свой день рождения. Спортсменка была очень счастлива, так как это первый раз, когда она встречает эти праздники в роли мамы.

Стефан Айрапетян

Стефан, которому 24 декабря исполнилось 27 лет, поделился красивыми рождественскими фотографиями с женой Викторией и дочерью. „Счастливого Рождества всем вам от Айраметянов! Берегите друг друга. Целую, обнимаю, воздушные шарики!“ - написал Стефан.

Ленна Куурмаа

Певица Ленна Куурма поделилась уютными кадрами из Ильмавеэре, где она проводит Рождество со своим мужем Лаури Мяэсепага.

Биргит Саррап

Певица Биргит Саррап опубликовала в Instagram красивый праздничный снимок. На фото она позирует с мужем Индреком Саррапом и детьми Симеоном и Хелин. „С Рождеством, дорогие друзья!“ — передала Биргит свои праздничные пожелания.

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