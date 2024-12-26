ПРАЗДНИЧНЫЙ INSTAGRAM | Cемейные посиделки и теплые пожелания: смотрите, как празднуют Рождество эстонские звезды

Элина Нечаева

Элина Нечаева поделилась красивой семейной фотографией со своим мужем Ахмедом и новорожденной Оливией. Пара поздравила всех с Рождеством.

Алика Милова

24 декабря певица Алика Милова отметила праздник вместе со своей семьей, в том числе с сестрой Валерией. Через день певица обменялась подарками со своим возлюбленым Раулем Эско.

Уудо Сепп

25 декабря музыкант Уудо Сепп показал, как проводит Рождество вместе со своей возлюбленной Сирли: в рождественских свитерах, со свечами и наряженной елкой.

Анетт Контавейт

24 декабря теннисистка Анетт Контавейт отметила не только наступление Рождества, но и свой день рождения. Спортсменка была очень счастлива, так как это первый раз, когда она встречает эти праздники в роли мамы.

Стефан Айрапетян

Стефан, которому 24 декабря исполнилось 27 лет, поделился красивыми рождественскими фотографиями с женой Викторией и дочерью. „Счастливого Рождества всем вам от Айраметянов! Берегите друг друга. Целую, обнимаю, воздушные шарики!“ - написал Стефан.

Ленна Куурмаа

Певица Ленна Куурма поделилась уютными кадрами из Ильмавеэре, где она проводит Рождество со своим мужем Лаури Мяэсепага.

Биргит Саррап

Певица Биргит Саррап опубликовала в Instagram красивый праздничный снимок. На фото она позирует с мужем Индреком Саррапом и детьми Симеоном и Хелин. „С Рождеством, дорогие друзья!“ — передала Биргит свои праздничные пожелания.

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