ФОТО | В элегантном пальто и шляпке: Кейт Миддлтон поразила изысканным образом на Рождество

Как сообщает The Daily Mail, король Чарльз III и королева Камилла прошли пешком от имения Сандрингем к церкви, приветствуя толпу подданных. К ним присоединились принц и принцесса Уэльские с детьми: 11-летним принцем Джорджем, 9-летней принцессой Шарлоттой и 6-летним принцем Луи. Принц Уильям шел рядом с Шарлоттой, тогда как Кейт Миддлтон улыбалась собравшимся возле церкви людям.

Королева Камилла и принцесса Уэльская выбрали для рождественской службы элегантные пальто в изумрудных оттенках. Кейт Миддлтон предпочла изысканное пальто от дизайнера Сары Бертон, представляющей Alexander McQueen. Свой наряд она завершила черными замшевыми сапогами, сумочкой и перчатками в тон, а также клетчатым шарфом и серьгами. Принцесса выбрала легкий макияж и оставила волосы распущенными. Любопытно, что это пальто она уже носила ранее.

Образы детей и родителей гармонично сочетались между собой.

На службе присутствовали герцог и герцогиня Эдинбургские, а также беременная принцесса Беатрис. После церемонии, как это принято, королевская семья поприветствовала собравшихся у церкви, а затем отправилась в Сандрингемский дворец, где провела традиционный праздничный обед с индейкой.

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