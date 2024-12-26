Топчик
26.12.2024, 10:15

ФОТО | В элегантном пальто и шляпке: Кейт Миддлтон поразила изысканным образом на Рождество

 (1)
Вся королевская семья посетила рождественскую службу в церкви Святой Марии Магдалины, сохраняя многолетнюю традицию британских монархов.
Вся королевская семья посетила рождественскую службу в церкви Святой Марии Магдалины, сохраняя многолетнюю традицию британских монархов.
ФОТО: Stephen Lock | Scanpix, Stephen Lock

Вся королевская семья - король Чарльз III, королева Камилла, принц Уильям, Кейт Миддлтон и их дети - посетила рождественскую службу в церкви Святой Марии Магдалины, сохраняя многолетнюю традицию британских монархов.

Как сообщает The Daily Mail, король Чарльз III и королева Камилла прошли пешком от имения Сандрингем к церкви, приветствуя толпу подданных. К ним присоединились принц и принцесса Уэльские с детьми: 11-летним принцем Джорджем, 9-летней принцессой Шарлоттой и 6-летним принцем Луи. Принц Уильям шел рядом с Шарлоттой, тогда как Кейт Миддлтон улыбалась собравшимся возле церкви людям.

Королева Камилла и принцесса Уэльская выбрали для рождественской службы элегантные пальто в изумрудных оттенках. Кейт Миддлтон предпочла изысканное пальто от дизайнера Сары Бертон, представляющей Alexander McQueen. Свой наряд она завершила черными замшевыми сапогами, сумочкой и перчатками в тон, а также клетчатым шарфом и серьгами. Принцесса выбрала легкий макияж и оставила волосы распущенными. Любопытно, что это пальто она уже носила ранее.

Образы детей и родителей гармонично сочетались между собой.

На службе присутствовали герцог и герцогиня Эдинбургские, а также беременная принцесса Беатрис. После церемонии, как это принято, королевская семья поприветствовала собравшихся у церкви, а затем отправилась в Сандрингемский дворец, где провела традиционный праздничный обед с индейкой.

Какое чувство вызвала у вас эта статья?

Радость
Удивление
Интерес
Никакое
Грусть
Злость
Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии