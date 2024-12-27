ФОТО | „Предновогоднее настроение“: Алла Пугачева в рождественской пижаме веселится с дочкой на камеру

В частности, мужчина опубликовал снимок, на котором Алла Пугачева и их 11-летняя дочь Лиза позируют в одинаковых новогодних свитерах и с шапками на голове. Они обнимаются и весело улыбаются. Позади певицы и девочки стоит главный атрибут Нового года - елка, которая украшена бантиками, шариками и другими игрушками.

„Предновогоднее настроение“, - подписал фото Галкин.

26 июля в концертном зале „Дзинтар“ прошел первый день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala. На открытии присутствовала и Алла Пугачева.

Пугачева слушала концерт в компании Андрея Макаревича и подпевала некоторым песням, под некоторые хихикала, а под другие даже хлопала. Она с удовольствием наблюдала за выступлением своей подруги Лаймы Вайкул.

Во время музыкального фестиваля Пугачева в интервью TV3 Life еще раз высказалась о возможности новых концертов: „Я же говорила вам уже, что пока где-то что-то стреляет - птицы молчат. Не могу, я никак не могу преодолеть этот барьер. И потом я уже 15 лет не пою“.

Тем не менее Алла Борисовна полностью не отмела идею дать концерт в том числе и в Эстонии. В конце интервью вместе с мужем Максимом Галкиным, который пришел „спасать“ жену от камер, они спели для эстоноземельцев песню - „Пусть всегда будет солнце“.

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