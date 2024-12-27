„Ты в своем уме?“ В канун Рождества Катрин Луст получила неожиданный звонок, который заставил ее партнера схватиться за голову

Луст призналась, что предпочитает проводить Рождество с семьей. „Вы можете подумать, что я весьма тщеславна и люблю внимание и вечеринки, но на самом деле меня не очень привлекает все это внимание. На самом деле мне очень нравится, что Рождество - это время, когда никто не суетится“, - сказала Луст в интервью радиошоу.

Рождество - это, пожалуй, единственное время в году, когда люди не звонят со своими проблемами“, - говорит Луст, которая как автор „Kuuuurija“ получает в среднем по десять звонков в день от людей, попавших в беду. Впрочем, Луст уже привыкла к этому, но однажды в канун Рождества она все-таки получила неожиданный звонок.

„Я помню, как где-то в Вильяндимаа люди остались без крыши над головой. Они застали своего босса пьяным, а потом тот выбросил их куда-то на улицу из квартиры. Я помню, что тогда спросила своего партнера: „Слушай, а они могут прийти к нам?“ И тогда Оливер (партнер Катрин Луст – прим. ред.) посмотрел на меня широко раскрытыми глазами. Сказал: „Ты в своем уме? Опомнись, положи телефон. Конечно же нет, они не могут прийти к нам“, — вспоминает Луст непростую ситуацию. „Именно тогда я поняла, что работа меня немного подкосила“, - добавила она.

По словам Луст, в рождественское время люди обычно вежливы и стараются отправить сообщение. Однако Луст постоянно держит свой телефон включенным, потому что никогда не знаешь, когда произойдет взрыв.

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