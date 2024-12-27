Анна Седокова из больницы обратилась к умершему Янису Тимме и прокомментировала обвинения в свой адрес

Седокова поблагодарила всех за поддержку и сообщила, что всё ещё находится в больнице, куда попала с нервным срывом, и у неё „пока не получается жить, как раньше“.

Певица призналась в вечной любви покойному Янису Тимме и рассказала, что в данный момент якобы занимается организацией похорон вместе с мамой и сестрой бывшего мужа.

Анна также попросила не верить так называемым друзьям Яниса, которые теперь раздают интервью. Певица говорит, что даже никогда их не видела. Тем не менее тот самый приятель, который общался с прессой, не был посторонним: он близко общался с семьей Тиммы и помог перевезти собаку баскетболиста из США в Латвию к его отцу.

Я все еще в больнице, и у меня пока не получается жить как раньше. Вместе с мамой и сестрой Яниса, а также при поддержке стран мы стараемся достойно организовать прощание с ним всех близких и друзей. Я скорблю. Мне кажется, что это все — какая-то глупая шутка. Но каждое утро я просыпаюсь в больнице и понимаю, что больше никогда не увижу тебя. Главное, помни, герой: нет ничего, что тебе не покорится. И хотя ты покинул нас, я буду любить тебя вечно — на земле и на небе, — написала Анна в Instagram.

Между тем бывшая жена Яниса и мать их общего сына Сана Оша написала в соцсетях, что на момент развода с ней Тимма был миллионером. А когда он связался с Седоковой, все деньги начали улетать с неимоверной скоростью. Настолько быстро, что баскетболист даже не смог платить минимальные алименты своему ребенку.

Сана напомнила, что Янис провел свои последние минуты в дешевом мотеле, хотя еще совсем недавно был на пике успеха и мог позволить себе адекватные условия в дорогой гостинице. Все это девушка написала без прямых обвинений Седоковой, но дала „пищу для размышлений“, чтобы каждый сам для себя решил, кто прав, а кто виноват.

Латвийский баскетболист Янис Тимма совершил самоубийство в Москве, сообщили российские агентства ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники.

По их данным, тело 32-летнего Яниса Тиммы нашли в подъезде жилого дома в центре Москвы. Телеграм-канал Baza сообщил, что тело Тиммы обнаружили на первом этаже дома на улице Сергея Макеева в ночь на 17 декабря. По данным Mash, Тимма покончил с собой в бизнес-отеле, в то же время Shot сообщил, что тело спортсмена обнаружили в хостеле. Shot утверждает, что причиной смерти Тиммы стала асфиксия, „ВЧК-ОГПУ“ пишет, что он умер в результате падения с большой высоты.

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