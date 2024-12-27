Как выглядела самая татуированная девушка Австралии с чистой кожей: фото до и после

28-летняя жительница Брисбена Эмбер Люк, потратившая более $280 тысяч на всевозможные модификации тела, забив его татуировками с ног до головы, показала себя до того, как решилась так кардинально изменить свою внешность. На странице в Instagram самая татуированная женщина Австралии показала снимки в жанре „до“ и „после“.

У нее на теле – более 600 тату. На снимке она позирует в нижнем белье. На первом фото у нее несколько татуировок на предплечье и на шее, а на втором все тело Эмбер забито рисунками. Разница между кадрами – примерно восемь лет.

„20 лет, ладно, я знаю, я черт возьми знаю (лол)“, — подписала она пост.

По ее словам, люди предостерегали ее не делать татуировку на горле, утверждая, что это приведет к „дегенеративной“ жизни.

„Каждый человек в моей жизни говорил мне, что это конец для меня — эта татуировка на горле. Никакой карьеры, никаких стремлений — просто „выродок общества“ с плавающей татуировкой на шее. Блин не так – на стольких уровнях… к сожалению, из-за твоего эгоистичного преследования. Я была в аду и вернулась, и скажу вам – это было прекрасно“, – призналась она.

Эмбер прославилась после того, как покрыла рисунками 99% своего тела. У нее есть на теле есть сатанинские символы, раздвоенный язык и ярко-голубые татуировки на глазных яблоках, которые, по ее словам, ослепили ее на три недели.

„Я ослепла после татуировки на глазных яблоках, но я не жалею и не остановлюсь“, — сказала Эмбер в другом видео, продолжая работать над своим телом.

Девушка утверждает, что гордится преданностью, вложенной в ее путь к становлению „истинной версией“ себя. Однако наличие такого количества модификаций усложняет ей жизнь.

„Я делаю очень много татуировок, но я никому не причиняю вреда в процессе“, – говорила она. Эмбер огорчает, когда ей делают замечания на публике и упрекают в том, что она „испортила“ свою внешность татуировками.

„У каждого свое мнение о том, что такое красота. Вы видите эти культуры, где люди вытягивают шеи, уши, губы. Но в конце концов, мы все имеем право на свое мнение, и это нормально.

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